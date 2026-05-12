Το-Ισραήλ-δημιουργεί-ειδικό-στρατοδικείο-για-τους-μαχητές-της-Χαμάς-της-7ης-Οκτωβρίου,-προβλέπει-ακόμη-και-θανατική-ποινή

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ειδικού στρατοδικείου για τη δίωξη εκατοντάδων μαχητών της Χαμάς που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σε μια ιστορική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο ακόμη και για την επιβολή θανατικής ποινής. Η νομοθεσία εγκρίθηκε με ευρεία διακομματική στήριξη και αφορά περίπου 400 μέλη της επίλεκτης δύναμης Νούχμπα που κρατούνται ήδη στο Ισραήλ.

Η Κνεσέτ ενέκρινε τη Δευτέρα, σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος δίωξης για τη Σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Η πρόταση πέρασε με 93 ψήφους υπέρ και καμία κατά, εξασφαλίζοντας στήριξη τόσο από τον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και από μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το ειδικό δικαστήριο θα λειτουργεί ως στρατοδικείο και θα αναλάβει τη δίωξη περίπου 400 επιχειρησιακών στελεχών της επίλεκτης δύναμης Νούχμπα της Χαμάς, τα οποία κρατούνται στο Ισραήλ μετά την επίθεση του Οκτωβρίου 2023.

Κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες σκότωσαν περισσότερους από 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ και απήγαγαν 251 ομήρους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει θανατική ποινή

Η νέα νομοθεσία δημιουργεί νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους καταδικαστούν για γενοκτονία.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να συγκροτηθεί το ειδικό δικαστήριο και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

Η βουλευτής της αντιπολίτευσης Γιούλια Μαλινόφσκι, από το κόμμα Yisrael Beytenu και μία από τις εισηγήτριες του νομοσχεδίου, χαρακτήρισε το εγχείρημα «σύγχρονη δίκη Άιχμαν».

Η αναφορά αφορά τον Άντολφ Άιχμαν, κορυφαίο στέλεχος του ναζιστικού καθεστώτος και βασικό οργανωτή του Ολοκαυτώματος, ο οποίος δικάστηκε στο Ισραήλ το 1961 και εκτελέστηκε το 1962. Πρόκειται για μία από τις μόλις δύο εκτελέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία του Ισραήλ.

Το ειδικό δικαστήριο θα έχει έδρα την Ιερουσαλήμ.

Οι διαδικασίες θα είναι δημόσιες και θα καταγράφονται σε ήχο και εικόνα, ενώ βασικές ακροαματικές διαδικασίες θα μεταδίδονται μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Τα δικαστικά πάνελ θα προεδρεύονται από εν ενεργεία ή συνταξιούχους δικαστές περιφερειακών δικαστηρίων.

Αντιδράσεις για τη χρηματοδότηση της υπεράσπισης

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι η χρηματοδότηση της νομικής υπεράσπισης των κατηγορουμένων θα αφαιρείται από κονδύλια που μεταφέρονται στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η πρόβλεψη αυτή προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία εδρεύει στη Δυτική Όχθη, δεν είχε εμπλοκή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.