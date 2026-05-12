Το-πληθωριστικό-σοκ-στις-ΗΠΑ-ρίχνει-τη-wall-street-από-τα-ιστορικά-υψηλά

Ο S&P 500 υποχωρεί την Τρίτη 12/5 από το ιστορικό χθεσινό ρεκόρ, μετά από υψηλότερη του αναμενόμενου μέτρηση πληθωρισμού των ΗΠΑ καθώς και την πτώση στις τεχνολογικές μετοχές

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί την Τρίτη, δεχόμενος πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ετήσια μέτρηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Απρίλιο κατά 3,8%.

Πιο αναλυτικά, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει πτώση 0,61% κινούμενος στις 7.367,27 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες κατά 0,89% στις 26.039,252 μονάδες. Ακολουθώντας, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει απώλειες 269 μονάδων, ή 0,54%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Brent σημείωσε επίσης άνοδο 3%, πάνω από τα 108 δολάρια. Οι αυξήσεις αυτές ήρθαν να προστεθούν στην άνοδο της Δευτέρας, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός ενός μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «εξαιρετικά αδύναμη» και είπε ότι βρίσκεται «σε οριακή κατάσταση», απορρίπτοντας παράλληλα την «απαράδεκτη» αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη νέα αντιπρότασή του, το Ιράν ζητά πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και άρση των κυρώσεων.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Αν και η μηνιαία μεταβολή ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις, οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ετήσιο ρυθμό 3,7%. Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελεί το υψηλότερο από τον Μάιο του 2023.

Η έκθεση δείχνει ταχεία επιτάχυνση του πληθωρισμού, λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η σημερινή μέτρηση του CPI είναι η δεύτερη συνεχόμενη πάνω από το 3%, γεγονός που δείχνει ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει δυναμικά, κυρίως λόγω των επίμονων υψηλών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες θα κυριαρχήσουν στην πληθωριστική εικόνα για το υπόλοιπο του έτους, όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Σκάιλερ Βάιναντ, επικεφαλής επενδύσεων στη Regan Capital.

Παράλληλα, η Micron Technology — η οποία είχε οδηγήσει τον S&P 500 και τον Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση — άλλαξε πορεία και υποχώρησε άνω του 3%. Η μετοχή είχε εκτιναχθεί πάνω από 37% την περασμένη εβδομάδα και είχε ενισχυθεί περισσότερο από 6% τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του ράλι των ημιαγωγών.

Μαζί της υποχώρησαν επίσης η Advanced Micro Devices και η Qualcomm, κατά 2% και 4% αντίστοιχα.