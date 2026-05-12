Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τα τέλη του έτους – Θα δοθούν 297 εκατ. εντός Μαΐου

Το ποσό των 297.051.000 ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί εντός του Μαΐου σε αγρότες.

Στα 2,231 δισ. ευρώ για 600.000 δικαιούχους εκτιμώνται οι συνολικές πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν 1,065 δισ. ευρώ, με 400.154 μοναδικούς δικαιούζους και το β΄εξάμηνο 1,166 δισ. ευρώ, με 575.000 μοναδικούς δικαιούχους.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Για τον Μάιο 2026 είναι προγραμματισμένες οι ακόλουθες πληρωμές (κατ’ εκτίμηση):

Για τον Ιούνιο 2026 είναι προγραμματισμένες οι ακόλουθες πληρωμές (κατ’ εκτίμηση):

Συνολικές Πληρωμές Β΄Εξαμήνου 2026

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ σημείωσε ότι «διαμορφώνουμε ένα νέο τοπίο στους ελέγχους, αλλάζουμε συγχρόνως τις διαδικασίες και τον τρόπο εργασίας». Εφαρμόζεται μοντέλο ΑΑΔΕ, δηλαδή χιαστί έλεγχοι: κλιμάκια της Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία κοκ, ώστε να ενισχυθεί η ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων. Πρόσθεσε ότι φέτος οι έλεγχοι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα.

Σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων με τηλεσκόπηση

Ο κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για διορθώσεις monitoring και επισύναψη δικαιολογητικών και ανοίγει ξανά, για μία εβδομάδα το Agrisnap, για αποστολή νέων φωτογραφιών.

Στις λοιπές δράσεις της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνονται: Η εφαρμογή «Καταχώρηση Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα ‘Αμεσων Ενισχύσεων» paradoseis.aade.gr (2025), η de minimis Μηδικής (‘Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές γ’ δεκαήμερο Ιουνίου), τα Λιπάσματα {‘Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές: μέσα Ιουνίου (3-4/2026), μέσα Ιουλίου (5-6/2026), μέσα Σεπτεμβρίου (7-8/2026)}. Και στις ψηφιακές δράσεις, η νέα αίτηση ΟΣΔΕ (έως μέσα Ιουνίου), το σύστημα ΜΙΔΑ (1η φάση την 1η εβδομάδα του Ιουνίου), το myDATA 2.0- Taxonomy (εντός του 2026 για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι, πατάτες), τα μητρώα (Διαλειτουργικότητα μητρώων ΑΑΔΕ- ΥΠΑΑΤ) και οι Νέες τεχνολογίες (Monitoring- Παρακολούθηση ζώων).