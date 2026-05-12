Τρίτη ημέρα ανόδου για το πετρέλαιο, με το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ – Κίνας οι αγορές

Άνοδο για 3η συναπτή ημέρα σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται, ενώ οι φόβοι των traders για τα στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, επιβεβαιώθηκαν.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει χθες ότι η εκεχειρία με το Ιράν «βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη», η τιμή του Brent τσίμπησε σχεδόν 4%, φθάνοντας στα 108 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές παρακολουθούν με αγωνία την αυριανή επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, με τις προσδοκίες πάντως να είναι χαμηλές είτε για πρόοδο στο μέτωπο του Ιράν είτε για πιθανώς θετικές εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο.

Χαμηλές προσδοκίες

«Οι επενδυτές δεν αναμένουν σαρωτικές συμφωνίες. Ωστόσο μια πιθανή ‘νίκη’ θα μπορούσε να είναι το να μην υπάρξουν νέοι δασμοί ή εμπόδια επί των εξαγωγών, ίσως δε και μερικές μικρές συμβολικές συμφωνίες, όπως αγορές γεωργικών προϊόντων, παραγγελίες αεροσκαφών ή συμφωνίες για σπάνιες γαίες», δηλώνει στο Reuters ο Ντάνιελ Καζάλι της Evelyn Partners.

Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που κατέγραψε αύξηση 3,8% σε ετήσια βάση, μετά από αύξηση 3,3% έναν μήνα νωρίτερα.

Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη της αναμενομένης.

Στο κλίμα αυτό, οποιαδήποτε ένδειξη ότι η Fed ίσως χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκιά της φέτος, αντί να τα μειώσει όπως ανέμεναν οι επενδυτές πριν από τον πόλεμο, ίσως αναστατώσει εκ νέου τις αγορές.