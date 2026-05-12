Τσουκαλάς: Άλλη μία… μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης – 7η από τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Κριτική στην κυβέρνηση για το ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης ασκεί ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς ειρωνεύεται την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «μία ακόμη μεγάλη επιτυχία», τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι 7η από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ:



«Άλλη μια μεγάλη «επιτυχία» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά.



Έως το 2025 έχει διανεμηθεί στους τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων, τη στιγμή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 62,8%.

Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια αυξάνεται συνεχώς, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τη λήξη του Ταμείου. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη και ιστορική.



Σπατάλησαν με την κοινωνική μεροληψία, τη μεταρρυθμιστική αδράνεια, τον πελατειασμό και τη διαχειριστική ανεπάρκεια μια μεγάλη παραγωγική ευκαιρία για τη χώρα. Υπονόμευσαν τις προσπάθειες του λαού μας για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή».

- sofokleous10.gr

