Χρηματοδότηση-της-ελληνικής-ναυτιλίας:-Ισχυρό-σήμα-από-τις-ελληνικές-τράπεζες

Σημαντική άνοδο της τάξης του 11,5% κατέγραψε πέρυσι το χαρτοφυλάκιο τραπεζικού δανεισμού της ελληνικής ναυτιλίας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Petrofin, Key Developments and Growth in Greek Ship Finance, τα τραπεζικά δάνεια της ελληνικής ναυτιλίας ανήλθαν στα $59,68 δισ. έναντι $53,51 δισ. το 2024. Ο αριθμός των τραπεζών που δάνεισαν πέρυσι τις εταιρείες…

Σημαντική άνοδο της τάξης του 11,5% κατέγραψε πέρυσι το χαρτοφυλάκιο τραπεζικού δανεισμού της ελληνικής ναυτιλίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Petrofin, Key Developments and Growth in Greek Ship Finance, τα τραπεζικά δάνεια της ελληνικής ναυτιλίας ανήλθαν στα $59,68 δισ. έναντι $53,51 δισ. το 2024. Ο αριθμός των τραπεζών που δάνεισαν πέρυσι τις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων υποχώρησε σε 47, με την Petrofin να αποδίδει αυτή την πτωτική τάση στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, το 2025, οι ελληνικές τράπεζες πρωταγωνίστησαν στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τους πέντε κορυφαίους δανειστές, οι τέσσερις είναι ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, πρώτη στη σχετική κατάταξη είναι η Εθνική Τράπεζα με δάνεια ύψους $6,475 δισ., ακολούθησε η Eurobank με $6,2 δισ., η Πειραιώς με $6,070 δισ., η UBS (Credit Suisse) με $5,7 δισ. και η Alpha Bank με $4,6 δισ. Κατά συνέπεια, η UBS (Credit Suisse), η οποία το 2024 είχε τη μεγαλύτερη έκθεση στην ελληνική ναυτιλία, έδωσε τη θέση της στην Εθνική Τράπεζα, ενώ οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τις θέσεις τους αμετάβλητες. Πέραν των προαναφερθεισών ελληνικών τραπεζών, ισχυρή ήταν την περασμένη χρονιά και η παρουσία των Aegean Baltic ($525,6 εκατ.), Credia Bank ($476,4 εκατ.) και Τράπεζας Κύπρου ($450 εκατ.). Μάλιστα, η Credia Bank αύξησε πέρυσι το χαρτοφυλάκιο δανεισμού της στην ελληνική ναυτιλία κατά 134,45%, σημειώνοντας την υψηλότερη ετήσια αύξηση μεταξύ των 47 τραπεζών.

Το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών τραπεζών αυξήθηκε στα $46,3 δισ. έναντι $39 δισ. το 2024, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης που κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες, η οποία ξεκίνησε το 2016. Στον αντίποδα, κάμψη παρουσιάζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την Ασία και τη Μέση Ανατολή: τα χαρτοφυλάκιά τους υποχώρησαν από $8,77 δισ. το 2024 στα $7,2 δισ. το 2025.

Μεταξύ των διεθνών τραπεζών με παρουσία στην Ελλάδα, η Citi βρέθηκε στην κορυφή, με δάνεια ύψους $3,6 δισ. Συνολικά έξι τέτοιες τράπεζες χορήγησαν συνολικά δάνεια $12 δισ. στην ελληνική ναυτιλία. Από την άλλη, το χαρτοφυλάκιο 34 τραπεζών χωρίς παρουσία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα $23 δισ.