motor-oil:-Νέος-Γενικός-Διευθυντής-Εφοδιασμού-και-Εμπορίας-της-Εταιρείας-ο-Σπύρος-Σβορώνος

Τον ορισμό του κ. Σπυρίδωνα Σβορώνου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού και Εμπορίας της Εταιρείας ανακοίνωσε η Motor Oil.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Σβορώνος γεννήθηκε το 1990 και είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) σε Engineering with Finance από το University College London.

Εργάζεται στον Όμιλο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 2015, εντάχθηκε στο δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης Εφοδιασμού και Εμπορίας της Εταιρείας το 2019, και διετέλεσε Διευθυντής Εμπορίας Προϊόντων Εσωτερικής Αγοράς και Διευθυντής Εμπορίας Λευκών Προϊόντων πριν την προαγωγή του στη θέση του Γενικού Διευθυντή τον Μάϊο 2026.