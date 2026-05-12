Netflix: Δαπάνησε 135 δισ. δολ. σε ταινίες και σειρές την τελευταία δεκαετία

Το αστρονομικό ποσό των 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων δαπάνησε η Netflix Inc την τελευταία δεκαετία για τη δημιουργία ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε περισσότερες από 50 χώρες, όπως ανακοίνωσε ο κολοσσός του streaming.

Οι παραγωγές απασχολούσαν πάνω από 425.000 άτομα, εκατοντάδες χιλιάδες extras και ημερομίσθιους εργάτες, καθώς και εκατοντάδες προμηθευτές, από εταιρείες εστίασης μέχρι ιστορικούς συμβούλους. Τα στατιστικά στοιχεία ήταν μέρος μιας νέας ιστοσελίδας που ονομάζεται Netflix Effect, την οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία για να δείξει πώς ενισχύει τις τοπικές οικονομίες, όπως επισημαίνει το -.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η συνολική της προσφορά στην παγκόσμια οικονομία ήταν της τάξης των 325 δισ. δολ.

H εταιρεία έχει επιδοθεί σε μία προσπάθεια να κερδίσει ξανά την συμπάθεια του κοινού, καθώς δέχθηκε κριτική, κυρίως από την κοινότητα του Χόλιγουντ για την προσπάθειά της να αγοράσει την Warner Bros. Discovery. Τελικά απέσυρε την προσφορά τον Φεβρουάριο και πλέον η Warner Bros. θα περάσει στα χέρια της Paramount Skydance.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Netflix ανακοίνωσε ότι θα έκανε διαθέσιμη τη νέα ταινία Narnia: The Magician’s Nephew για αποκλειστική προβολή στους κινηματογράφους για σχεδόν μήνες, το μεγαλύτερο διάστημα που έχει επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο. Η εταιρεία συνηθίζει να κυκλοφορεί ταινίες για προβολή σε μικρό μόνο αριθμό κινηματογράφων και για περιορισμένα διαστήματα. Πρόκειται για συνήθης τακτική των εταιρειών καθώς μειώνει τα έξοδα μάρκετινγκ και διανομής, καθώς δεν απαιτείται μαζική προώθηση σε χιλιάδες αίθουσες, ενώ πολλές ταινίες κυκλοφορούν στα τέλη του έτους και σε λίγες αίθουσες, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα Όσκαρ ή άλλες βραβεύσεις.