qualco,-cenobe,-mysten-labs-και-xmoney-ενώνουν-δυνάμεις-για-ενιαίο-ψηφιακό-fintech-οικοσύστημα

Ο όμιλος Qualco, μαζί με τη Cenobe, εταιρεία του οργανισμού με εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, ανακοινώνει τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τη Mysten Labs και την xMoney, τη νεοφυή πλατφόρμα χρηματοοικονομικών εφαρμογών και πληρωμών. Ο στόχος είναι η από κοινού ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων για τον χρηματοοικονομικό τομέα που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία blockchain, κυβερνοασφάλεια και σύγχρονες υποδομές πληρωμών.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στη βελτίωση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των συναλλαγών, την ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης και την ασφάλεια των δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, στοχεύει στην παροχή νέων δυνατοτήτων προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα και την εμπειρία πελάτη.

Η συνεργασία μεταξύ του ομίλου Qualco, της Cenobe, της Mysten Labs και της xMoney βασίζεται σε ένα κοινό στρατηγικό όραμα για την αξιοποίηση συμπληρωματικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη λύσεων με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Ο όμιλος Qualco συνεισφέρει πολυετή εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εκτενή γνώση κανονιστικών απαιτήσεων και ικανότητα ανάπτυξης σύνθετων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Η Cenobe εισφέρει εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα προστασίας δεδομένων και αξιοπιστίας. Ιδρυθείσα από την κεντρική ομάδα πίσω από την πρώτη πρωτοβουλία stablecoin της Meta, η Mysten Labs είναι μια ομάδα κορυφαίων τεχνολογικών εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στα κατανεμημένα συστήματα, τις γλώσσες προγραμματισμού και την κρυπτογραφία.

Η Mysten Labs είναι ο αρχικός συνεισφέρων στο Sui, ένα blockchain Layer 1 επόμενης γενιάς, όπου τα χρήματα κινούνται τόσο ελεύθερα όσο και τα μηνύματα. Η xMoney ολοκληρώνει το σχήμα ως ένα πλήρως εποπτευόμενο δίκτυο πληρωμών, συμμορφούμενο με τον κανονισμό MiCA, προσφέροντας βαθιά τεχνογνωσία στις ψηφιακές πληρωμές και τις υποδομές που καθιστούν τις συναλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης, blockchain και ψηφιακών πληρωμών αποτελεί μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως η ενίσχυση της διαφάνειας, η εμπιστοσύνη στο σύστημα και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των πελατών του ομίλου Qualco μέσω πρόσβασης σε προηγμένες τεχνολογίες και διευρυμένες λειτουργικές δυνατότητες.

Σε κοινές δηλώσεις τους, οι εκπρόσωποι των οργανισμών υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας για την ανάπτυξη αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο κ. Ορέστης Τσακαλώτος, Πρόεδρος του ομίλου Qualco, δήλωσε: «Σε μια εποχή που η τεχνολογία επανακαθορίζει τα θεμέλια του χρηματοοικονομικού κλάδου, επιλέγουμε να μην είμαστε απλοί παρατηρητές αλλά διαμορφωτές του μέλλοντος. Η συμμαχία μας με τη Mysten Labs και την xMoney αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να σταθεί στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας. Χτίζουμε σήμερα τις υποδομές εμπιστοσύνης πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η επόμενη γενιά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με όραμα, υπευθυνότητα και βαθιά πίστη στη δύναμη της συνεργασίας».

Ο κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Managing Director της Cenobe, ανέφερε: «Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών». Ο Δρ. Κώστας Χαλκιάς, συνιδρυτής και Επικεφαλής Κρυπτογραφίας στη Mysten Labs, σημείωσε: «Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η διαφάνεια είναι τα βασικά συστατικά που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η επιτυχία των ψηφιακών υποδομών πληρωμών. Η τεχνολογία Blockchain είναι το εργαλείο για να το πετύχουμε αυτό». Ο κ. Γρηγόρης Σιουρούνης, General Managerτης xMoney, δήλωσε: «Οι ψηφιακές πληρωμές αποτελούν βασικό στοιχείο για την εξέλιξη των σύγχρονων συναλλαγών και την ενίσχυση της προσβασιμότητας».

Ο κ. Μίλτος Γεωργαντζής, Group CEO του ομίλου Qualco, δήλωσε: «Η σύμπραξή μας με καταξιωμένους τεχνολογικούς παρόχους ενισχύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, ασφάλεια και τεχνολογική υπεροχή». Η συνεργασία θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή τεχνολογικής καινοτομίας σε έναν τομέα που απαιτεί

συνέπεια, προσαρμοστικότητα και ουσιαστική αξία για τον πελάτη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συμβολή στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποδοτικού περιβάλλοντος ψηφιακών συναλλαγών, ενισχύοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοοικονομικών πόρων και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.