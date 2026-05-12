vodafone:-Καλύτερα-των-εκτιμήσεων-κέρδη-και-έσοδα-το-δ’-τρίμηνο

Βελτίωση στα έσοδα και τα κέρδη της, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ανακοίνωσε η Vodafone Group το δ’ τρίμηνο, καθώς ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος επέστρεψε στην ανάπτυξη στη Γερμανία και επωφελήθηκε από την ένταξη της Three UK στα αποτελέσματά του.

Βελτίωση στα έσοδα και τα κέρδη της, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ανακοίνωσε η Vodafone Group το δ’ τρίμηνο, καθώς ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος επέστρεψε στην ανάπτυξη στη Γερμανία και επωφελήθηκε από την ένταξη της Three UK στα αποτελέσματά του.

Συγκεκριμένα, η οργανική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 5,1%, σε σύγκριση με την μέση εκτίμηση των αναλυτών που έβλεπαν 4,9%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

«Μετά τον μετασχηματισμό των τελευταίων τριών ετών, είμαστε πλέον μια πιο απλή εταιρεία με ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vodafone, Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε, σε ανακοίνωσή της. «Επιστρέψαμε στην ανάπτυξη των πωλήσεων στη Γερμανία, παράλληλα με ισχυρές επιδόσεις σε όλη την Αφρική και την Τουρκία» τόνισε.

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία το 2023, η Ντέλα Βάλε έχει αλλάξει τη στρατηγική της Vodafone για να δώσει προτεραιότητα σε βασικές αγορές, ενώ αποσύρθηκε από χώρες όπου είχε μικρότερη παρουσία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Vodafone ανακοίνωσε μια συμφωνία ύψους 4,3 δισ. λιρών (5,9 δισ. δολ.) για την εξαγορά του μεριδίου της CK Hutchison Holdings. στην VodafoneThree, μια κίνηση που θα της δώσει τον πλήρη έλεγχο του μεγαλύτερου παρόχου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Vodafone αύξησε το μέρισμα ολόκληρου του έτους κατά 2,5% στα 4,6125 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή και ολοκλήρωσε την τελευταία δόση των 0,5 δισεκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 11 Μαΐου.

Για το οικονομικό έτος 2027, η Vodafone αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη EBITDAaL ύψους 11,9-12,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 2,6-2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπό την ηγεσία της Ντέλα Βάλε, η Vodafone έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα του τηλεπικοινωνιακού τομέα της Ευρώπης, όπου τα κέρδη έχουν περιοριστεί λόγω του κατακερματισμού της αγοράς και του έντονου ανταγωνισμού.

Ενώ ο γερμανικός ανταγωνιστής Deutsche Telekom AG και η BT Group Plc στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διπλασιάσει την κατασκευή υποδομών, η Vodafone επικεντρώνεται σε ένα μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στο λογισμικό και σε πιο “ήπια” κεφάλαια.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει στην αξιοποίηση των υποδομών της μέσω πωλήσεων συμμετοχών, μεταξύ άλλων στη Vantage Towers, ενώ αναπτύσσει συνεργασίες σε data centers με κολοσσούς όπως η Microsoft και η Amazon.

Παράλληλα, η Vodafone έχει αποεπενδύσει από δραστηριότητες στην Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και από συμμετοχή στον ολλανδικό πάροχο VodafoneZiggo, περιορίζοντας το αποτύπωμα ενός ομίλου που παλαιότερα εκτεινόταν από τις ΗΠΑ έως την Αφρική.