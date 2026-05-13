Αναδίπλωση-Αναστασίου:-«Ατυχής-διατύπωση»-οι…-συμβουλές-ομορφιάς-στον-Τσίπρα-για-τα-βαμμένα-μαλλιά

Σε μια διορθωτική δήλωση σε σχέση με τα όσα είπε χθες για τον Αλέξη Τσίπρα και τα…μαλλιά του, προέβη σήμερα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στην Ανατολική Αττική Βάσια Αναστασίου, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προέκυψαν.

Η κα Αναστασίου κάνει τώρα λόγο για ατυχή διατύπωση η οποία δεν την εκφράζει και δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο, τόσο εκείνη, όσο και το κόμμα της, πιστεύουν ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.

Υπενθυμίζεται ότι όταν χθες δημοσιογράφος του Kontra ζήτησε από την κα Αναστασίου να τοποθετηθεί για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου, εκείνη μίλησε ειρωνικά για εκείνον και του έδωσε…συμβουλές ομορφιάς. «Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά», ανέφερε συγκεκριμένα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Αναστασίου

«Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.

Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ.

Την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανέναν συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στον δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά, προσβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η δια εν ζωή όσο και οι στενοί της συνεργάτες, μόνο και μόνο για να αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Π. Καμμένου.

Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό – και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος».

