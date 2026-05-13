«Ανακάμπτουν» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται υψηλότερα την Τετάρτη (13/5), ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) υποχωρούν μετά την άρνηση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί παρά τις σχετικές εκκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 καταγράφει αυτή την ώρα άνοδο 0,84% στις 611,73 μονάδες.

Όσον αφορά τους βασικούς δείκτες, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ενισχύεται 0,67% στις 10,334.50 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,62% στις 24,122.14 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,06% στις 7,984.98 μονάδες.

Στους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 0,34% στις 17,633.79 μονάδες, ενώ άνοδο καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,72% στις 49,342.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι σήμερα, αποτελέσματα κερδών ανακοινώνουν οι Allianz, Deutsche Telekom, Zurich Insurance Group, E.ON, Merck, RWE, Hapag-Lloyd και Porsche.

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός κολοσσός αυτοματοποίησης Siemens ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 6 δισ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει την επόμενη πενταετία, αφού κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,03 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Οι μετοχές της Siemens υποχωρούν κατά 1,3% στις πρωινές συναλλαγές.

Να σημειωθεί επίσης ότι η σημερινή άνοδος έρχεται μετά τη χθεσινή πτώση των ευρωπαϊκών μετοχών, καθώς οι προοπτικές για μια γρήγορη επίλυση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονταν ολοένα και πιο απομακρυσμένες, ενώ η πρωθυπουργία του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειχνε ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενδεχόμενη πρόκληση ηγεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ δήλωσε στο εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί μετά τις κακές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, επιμένοντας ότι θα «συνεχίσει να κυβερνά». Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις, καθώς υπουργικοί συνεργάτες και αρκετοί υφυπουργοί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους τις τελευταίες ημέρες.

Σε αυτό το φόντο, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, κατέγραψαν διψήφια άνοδο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για πιθανή χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας υπό νέα ηγεσία. Την Τετάρτη το πρωί, οι αποδόσεις υποχώρησαν κατά 2 έως 6 μονάδες βάσης σε όλες τις διάρκειες, καθώς οι ανησυχίες των αγορών περιορίστηκαν.

Οι επενδυτές παγκοσμίως στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, όπου αναμένεται να συζητηθούν το εμπόριο και ο πόλεμος στο Ιράν.