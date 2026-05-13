Ανεξάρτητη-Αρχή-Ελέγχου-της-Αγοράς:-Πρόστιμα-1,9-εκατ.-ευρώ-σε-dovalue-και-ΦΑΓΕ

Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 1,9 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε δυο εταιρείες, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας και παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά, προχωρώντας στην επιβολή σημαντικών διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις αθέμιτης κερδοφορίας και καταναλωτικής νομοθεσίας.

Σε συνέχεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503 ευρώ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ (κατηγορία: γιαούρτι/τυρί), για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ στη DOVALUE Greece ΑΕΔΑΔΠ, λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.