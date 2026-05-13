Απ. Τζιτζικώστας: Δεν υπάρχουν σημάδια κρίσης στον τουρισμό στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει σημάδια κρίσης στον τουριστικό τομέα λόγω της κατάστασης στις αερομεταφορές με τις ακυρώσεις πτήσεων, δήλωσε ο Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε., Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Αναφορικά με την επερχόμενη τουριστική περίοδο, θέλω να είμαι απολύτως σαφής: μετά από συνομιλίες με ενδιαφερόμενους φορείς του τουριστικού κλάδου σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικών ακυρώσεων», δήλωσε ο Ελληνας Επίτροπος σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση λόγω της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ελληνας Επίτροπος τόνισε μάλιστα ότι «ο ευρωπαϊκός τουρισμός παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα, με μια μικρή αύξηση της δραστηριότητας σε σύγκριση με το 2025, αν και χαμηλότερη από την αναμενόμενη πριν από τη σύγκρουση στο Ιράν».

Όσον αφορά τα καύσιμα των αεροσκαφών, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι «το 70% παράγεται στην Ευρώπη και μόνο το 20% προέρχεται από τις χώρες του Κόλπου».