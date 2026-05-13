Βουλή:-Θετική-η-αποτίμηση-από-τους-φορείς-για-τις-νέες-διατάξεις-του-κληρονομικού-δικαίου

Ως επί το πλείστον θετικά αποτίμησαν τη μεταρρύθμιση στο κληρονομικό δίκαιο, οι φορείς που είχαν κληθεί στην επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλοι τους ωστόσο επεφύλασσαν και επιμέρους παρατηρήσεις και επισημάνσεις.

Στα σημαντικότερα σημεία της αναμόρφωσης του κληρονομικού δικαίου, συμπεριέλαβαν τον περιορισμό της ευθύνης των κληρονόμων, διότι όπως είπαν, με τις αλλαγές που επιφέρει το νομοθέτημα, ο κληρονόμος που αποδέχεται την κληρονομιά δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία, αυτοδικαίως, για τα χρέη της κληρονομιάς, και άρα δεν χρειάζεται να αποποιηθεί την κληρονομιά.

Σημαντικό χαρακτήρισαν και το ότι για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο καθιερώνεται το κληρονομικό δικαίωμα του συντρόφου και λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες μορφές οικογένειας.

Μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που τέθηκαν από τα κόμματα αφορούσε στις κληρονομικές συμβάσεις και στη μετατροπή της νόμιμης μοίρας, από εμπράγματο σε ενοχικό δικαίωμα.

Κοινή ήταν η εκτίμηση ότι στόχος της μετατροπής της νόμιμης μοίρας είναι να αποτραπεί η πολυδιάσπαση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε μικρά μερίδια και πολλούς συνιδιοκτήτες, ότι η μετατροπή γίνεται για να λύσει υπαρκτά προβλήματα, ωστόσο διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της μετατροπής αυτής στην οικογενειακή αλληλεγγύη.

Για τις κληρονομικές συμβάσεις, ένα νέο θεσμό που εισάγεται στο κληρονομικό δίκαιο, ανέφεραν ότι μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες και να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα, από πρόσωπα που έχουν ανάγκη φροντίδας και κληροδοτούν κάτι σε τρίτο πρόσωπο ώστε να τύχουν φροντίδας.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, κάλεσε όλους τους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να υπάρξουν βελτιωτικές τροποποιήσεις όπου κριθεί ότι αυτό μπορεί να γίνει.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει περιληφθεί διάταξη με την οποία ορίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως ο ελληνικός ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών, κατά τον έλεγχο διαλογής τους, καθώς και κατά τη διαδικασία ασύλου στα σύνορα. Η διάταξη βρίσκει αντίθετα κόμματα της αντιπολίτευσης, που δηλώνουν ότι αυτό το έργο πρέπει να ανατεθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, δεδομένου ότι έχει συνταγματική κατοχύρωση, αλλά και εμπειρία σε ελέγχους διοίκησης κράτησης, επιστροφών, δικαιωμάτων μεταναστών.

«Οργανωτικά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαθέτει ελεγκτικό τομέα με υποτομέα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, με σημαντική ελεγκτική εμπειρία και έργο στο αντικείμενο, ενώ εκ της ιδρύσεώς μας, η Αρχή συνεργάζεται στενά με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς στο πεδίο της μετανάστευσης, της εσωτερικής ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων», είπε η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Αρμόδιος έπρεπε να οριστεί ο Συνήγορος του Πολίτη, αντέτεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε ότι η διάταξη που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο, είναι «μια σκανδαλώδης προσπάθεια να υφαρπαχθεί το πεδίο του Ασύλου από την αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, που είναι το φυσικό φόρουμ και η φυσική ανεξάρτητη αρχή με συνταγματική περιωπή, για να ασχολείται με τα θέματα αυτά».

