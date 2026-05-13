Βόλοι στα αιγοπρόβατα – Ψηφιακή «ταυτότητα» που θωρακίζει τη Φέτα ΠΟΠ και ο λογαριασμός στον κτηνοτρόφο

Κρίσιμη θεσμική παρέμβαση η τροπολογία για υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα των αιγοπροβάτων άνω των έξι μηνών, μέσω εμφυτευμένων ηλεκτρονικών βόλων.

Μέσα στον καταιγισμό των ειδήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αγροτικών πληρωμών και τη διασύνδεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ, ξεχώρισε μια κρίσιμη θεσμική παρέμβαση που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα παραγωγών και καταναλωτών: Η κατάθεση τροπολογίας για την υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα των αιγοπροβάτων άνω των έξι μηνών, μέσω εμφυτευμένων ηλεκτρονικών βόλων.

Για όσους δεν γνωρίζουν ο ηλεκτρονικός βόλος είναι ένα μικρό, κεραμικό μικροτσίπ που καταπίνει το ζώο και παραμένει μόνιμα στο στομάχι του, εκπέμποντας έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (χωρίς καμία παρενέργεια στο ίδιο το ζώο). Αν και τεχνικά ακούγεται ως μια στενή κτηνιατρική λεπτομέρεια, η «επανάσταση των βόλων» αποτελεί ένα ισχυρό μακροοικονομικό εργαλείο που συνδέει την αυθεντικότητα του εθνικού μας προϊόντος με το πορτοφόλι του κτηνοτρόφου.

Η εγχώρια παραγωγή και το κορυφαίο εξαγωγικό μας προϊόν, η Φέτα ΠΟΠ, δέχονται συχνά ισχυρές πιέσεις από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, κυρίως μέσω των περιβόητων «ελληνοποιήσεων» φθηνού, εισαγόμενου γάλακτος. Με τους βόλους, δημιουργείται πλέον μια αδιάσπαστη, ψηφιακή αλυσίδα ιχνηλασιμότητας. Το νέο σύστημα myDATA 2.0 της ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει με ακρίβεια τον αριθμό των καταγεγραμμένων ζώων ενός κτηνοτρόφου με τις ποσότητες γάλακτος που τιμολογεί στο τυροκομείο.

Είναι πλέον αδύνατον ένα μικρό κοπάδι να δικαιολογήσει ποσότητες γάλακτος που αντιστοιχούν σε υπερδιπλάσια ζώα. Με αυτόν τον ψηφιακό «κόφτη», ο έντιμος παραγωγός και ο σωστός τυροκόμος προστατεύονται απόλυτα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και από τις ελληνοποιήσεις που συχνά αναφέρονται.

Ο «λογαριασμός» των 2,5 ευρώ και το βάρος στον κτηνοτρόφο

Η εφαρμογή αυτού του εξαιρετικού εργαλείου, ωστόσο, φέρνει στο προσκήνιο το φλέγον ζήτημα του κόστους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που παρείχε η ηγεσία της ΑΑΔΕ και του ΥΠΑΑΤ, το κόστος για την αγορά και τοποθέτηση του βόλου υπολογίζεται περίπου στα 2,5 ευρώ ανά ζώο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Όπως διευκρινίστηκε κατά τη συνέντευξη τύπου, η δαπάνη αυτή αναμένεται να καλυφθεί από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Ο λόγος που επικαλέστηκε η διοίκηση είναι ότι η απευθείας κάλυψη του κόστους από κρατικά ταμεία θα μπορούσε να εγείρει νομικά ζητήματα στην ΕΕ περί αθέμιτων κρατικών ενισχύσεων, ωστόσο αναφέρθηκε ότι εξετάζεται η όποια χρηματοδότηση για την τοποθέτηση των βόλων. Για έναν κτηνοτρόφο με 500 ή 1.000 ζώα, σε μια περίοδο που η ρευστότητα είναι ήδη πιεσμένη από το αυξημένο κόστος ζωοτροφών και ενέργειας, το ποσό αυτό προσθέτει ένα σημαντικό βάρος.

Η πολιτεία οφείλει να βρει έμμεσους τρόπους χρηματοδοτικής ανακούφισης (π.χ. μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης ή φορολογικών ελαφρύνσεων) για να στηρίξει αυτή τη μετάβαση. Ωστόσο, οικονομοτεχνικά, το κόστος αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από τον παραγωγό ως κεφαλαιουχική επένδυση. Είναι το «εισιτήριο» που θα καθαρίσει την αγορά από το νοθευμένο γάλα και θα κρατήσει ψηλά την τιμή του δικού του, αυθεντικού προϊόντος.

Από την άλλη, στην άλλη άκρη της αλυσίδας βρίσκεται ο καταναλωτής, ο οποίος βλέπει τη φέτα να πωλείται συχνά στα 13 ή 14 ευρώ το κιλό. Σε εποχές γενικευμένης ακρίβειας, η τιμή αυτή δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών. Η «επανάσταση των βόλων» έρχεται να δώσει την απάντηση στο ερώτημα: «Επιτέλους, ξέρουμε τι τρώμε;». Η απάντηση είναι πλέον ένα ηχηρό «Ναι». Εκείνα τα χρήματα δεν θα πηγαίνουν σε νοθευμένα μείγματα αμφιβόλου προέλευσης, αλλά θα αγοράζουν 100% ασφάλεια, ποιότητα και έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής υπαίθρου, αρκεί να μην βρεθούν τρόποι να παρακαμφθεί και αυτό το σύστημα.

Η τεχνολογία δεν είναι μόνο οθόνες και αλγόριθμοι στα γραφεία, είναι η διασφάλιση της διατροφής μας. Το εμφυτευμένο μικροτσίπ στο στομάχι ενός προβάτου είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας που είχε ποτέ το ελληνικό Agribusiness απέναντι στις ελληνοποιήσεις. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι μάλλον απίθανο να δούμε εκατ. βόλους να εγκαθίστανται στα ελληνικά αιγοπρόβατα από την πρώτη κιόλας χρονιά εφαρμογής και το αυτό τόνισαν και οι ομιλούντες στην ενημέρωση της ΑΑΔΕ με το ΥΠΑΑΤ.