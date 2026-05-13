Γιόακιμ Νάγκελ: Σοβαρά προβλήματα με τον πληθωρισμό – Χρειάζεται αύξηση επιτοκίων

Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, προειδοποιεί ότι η ευρωζώνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα με τον πληθωρισμό, προετοιμάζοντας τους καταναλωτές για παρατεταμένες αυξήσεις τιμών.

Σε συνέντευξή του στην Handelsblatt, ο Γιόακιμ Νάγκελ, που είναι και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, τονίζει πως είναι πιθανό οι αυξήσεις των τιμών να μην περιοριστούν στα καύσιμα. «Ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, ο ρυθμός πληθωρισμού θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι νομίζαμε πριν από λίγες εβδομάδες», σημειώνει.

Ο πρόεδρος της Bundesbank υποστήριξε μάλιστα την αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε τέσσερις εβδομάδες. «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις υψηλές τιμές της ενέργειας», δήλωσε ο Νάγκελ. «Οι αυξήσεις των επιτοκίων γίνονται ολοένα και πιο πιθανές εάν η εικόνα του πληθωρισμού δεν αλλάξει ριζικά» τόνισε, απορρίπτοντας τις όποιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί.

Αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο

Ο πρόεδρος της Bundesbank εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο είναι εφικτή. «Ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να καταστεί απαραίτητο εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά», δήλωσε ο Νάγκελ. Από τη σημερινή οπτική γωνία, η κατάσταση εξελίσσεται λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι αναμενόταν τον Μάρτιο.

«Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο μια αντίδραση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τον Ιούνιο είναι κατάλληλη εάν οι προοπτικές δεν βελτιωθούν αισθητά», δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Στο 2% σήμερα το βασικό επιτόκιο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, παρά την αύξηση του πληθωρισμού στο 3% τον Απρίλιο.

«Η επαγρύπνηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης σαφήνειας», εξήγησε ο Νάγκελ και συμπλήρωσε: «Γνωρίζουμε τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε ανά πάσα στιγμή». Πρόσθεσε ότι το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, περιλάμβανε ήδη μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, βλέπει επίσης την ΕΚΤ σε υψηλή εγρήγορση. «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι έτοιμο να δράσει ανά πάσα στιγμή και είναι έτοιμο να προσαρμόσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής του γρήγορα και αποφασιστικά, εάν χρειαστεί», έγραψε ο Κόχερ σε ανάρτησή του. «Είναι επομένως πιθανό να αντιμετωπίζουμε πιο παρατεταμένο πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας, Μάντις Μίλερ, προειδοποίησε επίσης ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ, που ανέρχεται στο 2%, ίσως χρειαστεί να αυξηθεί. «Δεν πιστεύαμε ότι ήταν απαραίτητο να αυξήσουμε τα επιτόκια στην προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά γίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι θα πρέπει να το κάνουμε στο μέλλον», έγραψε σε μια ανάρτηση. «Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας μετακυλίονται σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες».

Κίνδυνοι των υψηλών επιτοκίων

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιμών. Τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν το ευρώ, γεγονός που μπορεί να κάνει τις εισαγωγές φθηνότερες. Ωστόσο, τα υψηλότερα επιτόκια καθιστούν επίσης τις επενδύσεις ακριβότερες, γεγονός που είναι πιθανό να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη.