Δάνειο-100-εκατ.-δολαρίων-προσφέρουν-στην-Κούβα-οι-ΗΠΑ

Απευθείας δάνειο 100 εκατομμυρίων δολαρίων «προς τον κουβανικό λαό» εφόσον η κυβέρνηση της Αβάνας το επιτρέψει είναι έτοιμες να προσφέρουν οι ΗΠΑ σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειωτέον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και «θα συνομιλήσουμε», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Κούβα είναι μια διαλυμένη χώρα και οδεύει μόνο προς μία κατεύθυνση – προς τα κάτω! Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε!!! Εν τω μεταξύ, φεύγω για Κίνα!», είχε γράψει ο Τραμπ στο Truth Social.