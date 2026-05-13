ΔΕΗ: Η αγορά είδε το πρώτο μεγάλο δείγμα κερδοφορίας

Στα μεγέθη του πρώτου τριμήνου για το 2026 άρχισε να φαίνεται με μεγαλύτερη ένταση η δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε ΑΠΕ, δίκτυα και ενεργειακές υποδομές, οδηγώντας τη ΔΕΗ σε αισθητά υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έκλεισε με προσαρμοσμένο EBITDA €687 εκατ., αυξημένο κατά περίπου 51% από τα €453 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά μειοψηφιών ανέβηκαν στα €234 εκατ. από €77 εκατ., με άνοδο που ξεπερνά το 200%.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτή η επίδοση ήρθε σε ένα τρίμηνο όπου τα συνολικά έσοδα του ομίλου υποχώρησαν κατά περίπου 5%, στα €2,34 δισ. από €2,46 δισ., κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και μειωμένης ζήτησης σε Ελλάδα και Ρουμανία. Αυτό φανερώνει ότι η άνοδος των κερδών δεν στηρίχθηκε σε υψηλότερα έσοδα αλλά στη μεταβολή στο ενεργειακό μίγμα, την καλύτερη λειτουργία του integrated μοντέλου και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ.

Οι τιμές φυσικού αερίου κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με το μέσο TTF να υποχωρεί κατά 15%, ενώ η μέση τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας στην Ελλάδα έπεσε κατά περίπου 28% σε ετήσια βάση. Παρ’ όλα αυτά, η ΔΕΗ κατάφερε να ανεβάσει σημαντικά τη λειτουργική της επίδοση, κάτι που συνδέεται άμεσα με την πολύ ισχυρή αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η παραγωγή από ΑΠΕ έφτασε τις 3,6TWh από 1,5TWh πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 141% μέσα σε μόλις ένα έτος. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο συνολικό παραγωγικό μίγμα του ομίλου ανέβηκε πλέον στο 56%, έναντι 27% πέρυσι, ενώ οι συνολικές εκπομπές CO₂ μειώθηκαν κατά περίπου 26%, στα 2,3 εκατ. τόνους από 3,1 εκατ. τόνους. Ακόμα πιο έντονη ήταν η πτώση στην ένταση εκπομπών CO₂ ανά MWh, που υποχώρησε κατά 36%, στους 0,35 τόνους ανά παραγόμενη MWh από 0,55 πέρυσι.

Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η υποχώρηση της θερμικής παραγωγής. Η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε στις 1,6TWh από 2,3TWh, με πτώση περίπου 30%, ενώ η λιγνιτική παραγωγή περιορίστηκε στις 0,9TWh από 1,1TWh. Στην παρουσίαση η διοίκηση επανέλαβε ότι η πλήρης απολιγνιτοποίηση παραμένει στόχος για το τέλος του 2026.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής ανέβηκε στα 9,9GW από 8,9GW πέρυσι, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του ομίλου έφτασε τα 7,2GW. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι περίπου το 74% της δυναμικότητας που έχει θέσει η ΔΕΗ ως στόχο για το 2030 θεωρείται ήδη εξασφαλισμένο, με έργα υπό κατασκευή, ώριμα προς κατασκευή ή σε προχωρημένη αδειοδοτική διαδικασία.

Σημαντικό βάρος είχε και η διεθνής δραστηριότητα του ομίλου. Η Ρουμανία συμμετείχε περίπου κατά 22% στο EBITDA του πρώτου τριμήνου, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες συνολικά έδωσαν περίπου το 21% της λειτουργικής κερδοφορίας. Η διοίκηση ανέφερε καλύτερες επιδόσεις τόσο στη λιανική όσο και στην παραγωγή της Ρουμανίας, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών ενέργειας και ισχυρότερων ανέμων.

Στον τομέα των δικτύων διανομής, το EBITDA ανέβηκε στα €170 εκατ. από περίπου €150 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 18%. Στην Ελλάδα η βελτίωση ήρθε κυρίως από τα νέα τιμολόγια χρήσης δικτύου που εφαρμόστηκαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ενώ στη Ρουμανία η κερδοφορία των δικτύων ενισχύθηκε από υψηλότερες χρεώσεις διανομής.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα €478 εκατ., παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Από αυτές, περίπου το 82% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις έγιναν στα δίκτυα, με CAPEX περίπου €239 εκατ., ενώ άλλα €127 εκατ. πήγαν σε έργα ΑΠΕ.

Στα δίκτυα συνεχίστηκε η επέκταση των έξυπνων μετρητών, με τη διείσδυση στην Ελλάδα να ανεβαίνει στο 19% από 14% πέρυσι και στη Ρουμανία στο 62% από 57%. Παράλληλα, το συνολικό μήκος δικτύου αυξήθηκε κατά 2 χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ελλάδα και κατά 1 χιλιάδα χιλιόμετρα στη Ρουμανία.

Στην τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα, το δίκτυο οπτικών ινών κάλυπτε στο τέλος Μαρτίου περίπου 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι περίπου 948 χιλιάδων πριν από έναν χρόνο, σημειώνοντας αύξηση 86%. Η δραστηριότητα αυτή παραμένει ακόμα μικρή σε όρους EBITDA, όμως ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στο FTTH δίκτυο.

Στην ηλεκτροκίνηση, τα σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία έφτασαν τα 4.359, αυξημένα κατά περίπου 33% σε ετήσια βάση.

Ενδιαφέρον είχε και το κομμάτι των ταμειακών ροών. Το free cash flow ήταν αρνητικό κατά περίπου €211 εκατ., κυρίως λόγω υψηλών επενδύσεων και εποχικής επίδρασης στο κεφάλαιο κίνησης. Στην παρουσίαση, η διοίκηση ανέφερε ότι το free cash flow επηρεάστηκε προσωρινά από αρνητική μεταβολή περίπου €437 εκατ. στο κεφάλαιο κίνησης, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και η αποπληρωμή προγράμματος τιτλοποίησης απαιτήσεων, το οποίο αναμένεται να αντικατασταθεί εντός του δεύτερου τριμήνου με νέο πρόγραμμα καλύτερων όρων.

Ο καθαρός δανεισμός ανέβηκε στα €6,86 δισ. από €6,48 δισ. στο τέλος του 2025, με τον δείκτη Net Debt / EBITDA να βελτιώνεται πάντως στο 3,0x από 3,2x, λόγω της ισχυρής αύξησης του EBITDA. Το σταθμισμένο κόστος δανεισμού παρέμεινε στο 3,8%, ενώ η διαθέσιμη ρευστότητα και οι αχρησιμοποίητες πιστωτικές γραμμές έφταναν συνολικά τα €5,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου.

Παράλληλα, η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €4 δισ., η οποία θα χρηματοδοτήσει το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου μέχρι το 2030. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη δηλώσει ότι θα διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%, ενώ η CVC έχει εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής έως και €1,2 δισ. στην έκδοση.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι ο στόχος για το 2026 παραμένει προσαρμοσμένο EBITDA περίπου €2,4 δισ. και καθαρά κέρδη μετά μειοψηφιών περίπου €0,7 δισ., με το μέρισμα να αυξάνεται στα €0,80 ανά μετοχή από €0,60.

Διαγραμματικά η μετοχή πλησίασε τη ζώνη των ιστορικών υψηλών ανάμεσα στα €20,20 με €20,56 εν αναμονή και των αποφάσεων της Γ.Σ. Τα σημεία που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή για τη συνέχεια είναι τα €18,20 και τα €20,00.

May 13, 2026