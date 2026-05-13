Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΪ: Δεν είμαστε Λωτοφάγοι – Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζει χαρτιά συνεργασίας

«Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζει χαρτιά συνεργασίας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας πως το κόμμα θα κινηθεί αυτόνομα στις εκλογές, ενώ αποκλείει πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Αρχικά, για τον πρώην πρωθυπουργό και την κριτική που άσκησε κατά του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του στο Χαλάνδρι, η κ. Διαμαντοπούλου σχολίασε: «Επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και Λωτοφάγοι. Και εμείς δεν είμαστε Λωτοφάγοι… Το κάθε κόμμα θα δώσει πρόγραμμα, πολιτικές, στελέχη, προοπτική, ηθική και ο κόσμος θα κρίνει».

Ερωτώμενη για τη δημοσκόπηση που δείχνει δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να ανακοινωθεί, σημείωσε πως «δεν θα μπούμε σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. «Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και πορεία. Ο κ. Τσίπρας έχει τη δική του. Θα δούμε τι θα κάνει, θα δούμε τι θα ανακοινώσει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μοιράζει ούτε χαρτιά συνομιλίας, ούτε χαρτιά συνεργασίας. Το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτόνομα και θα πάει στις εκλογές με αυτό το χαρακτηριστικό».

Όπως σημείωσε η κ. Διαμαντοπούλου: «εμείς έχουμε μια ιδεολογική ταυτότητα και μια πολιτική. Δεν αναμετρόμαστε στο ποιος θα είναι πιο αντιμητσοτακικός, πιο αντιδεξιός, πιο αριστερός, όχι. Έχουμε την ταυτότητά μας και αυτό που θέλουμε για να πάμε στις εκλογές και να πετύχουμε να πείσουμε με τις προτάσεις μας. (..) Είμαστε ένα κόμμα που έχουμε ιστορία και έχουμε προοπτική για να αλλάξουμε το μέλλον της χώρας».

Σε σχόλιο πως το ΠΑΣΟΚ ίσως δεν μπορέσει να κυβερνήσει μόνο του, εάν βγει πρώτο κόμμα, απάντησε πως «ο λαός θα δώσει την κατεύθυνση», ενώ σημείωσε πως «είναι ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Γιατί έχει και ιστορία και εμπειρία και νέα στελέχη».

Αναφορικά με την πρόταση του κόμματος για 4ήμερη εργασία, η κ. Διαμαντοπούλου εξήγησε πως δεν είναι μια συζήτηση που ανοίγει πρώτη φορά σήμερα ενώ έχει εφαρμοστεί και στη Γαλλία. «Σήμερα η συζήτηση για το 4ήμερο αφορά τις μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία. Όταν αλλάζουν τα θέματα στην τεχνολογία, τότε αυξάνει η παραγωγικότητα και πρέπει να δούμε τα οφέλη αυτής της αύξησης της παραγωγικότητας πώς θα πάνε στα κέρδη των επιχειρήσεων. Αλλά και πώς θα πάνε και στη ζωή και στην καθημερινότητα και στα κέρδη των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι πως οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είναι κάτω από 20 άτομα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το ένα τρίτο των εργαζομένων όμως είναι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να δοκιμαστούν και νέοι τρόποι εργασίας και οργάνωσης της εργασίας».

«Το θέμα της 4ήμερης εργασίας δεν είναι ούτε ένα μέτρο το οποίο επιβάλλεται, ούτε ένα μέτρο το οποίο μπορεί να γίνει από μόνο του. Αλλά υπάρχει αναγκαιότητα να συζητηθεί κυρίως για τους εργαζόμενους. Πάντοτε υπάρχουν αυτοί που απαξιώνουν τα καινούρια ζητήματα. Και όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά το οκτάωρο γινόταν χαμός από τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Αυτά όλα λοιπόν μπαίνουν στη συζήτηση ως συμπληρωματικά μέτρα», ανέφερε επίσης.

Τέλος, για τα χτεσινά επεισόδια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα η κ. Διαμαντοπούλου σχολίασε πως «δεν είχε καμία ελπίδα να πετύχει η πανεπιστημιακή αστυνομία έτσι όπως την κάνανε. Χρειάζεται δομή, διοικητικό μοντέλο στα πανεπιστήμια. Η ΝΔ έχει αποτύχει. Έκανε προσπάθειες, έγιναν κάποια θέματα, αλλά βλέπουμε ότι έχει αποτύχει».



