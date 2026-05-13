Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Τα αποθέματα πετρελαίου «πέφτουν με ρυθμό ρεκόρ» – Μείωση κατά 3,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και θα συνεχίσουν να μειώνονται για μήνες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει χάος στην παραγωγή αργού στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν με ρυθμό περίπου 4 εκατ. βαρελιών την ημέρα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έκθεση του IEA που προβλέπει ότι η αγορά δεν θα έχει αρκετό πετρέλαιο μέχρι τον Οκτώβριο, ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει τον επόμενο μήνα.

Το πλήγμα στις εξαγωγές βαθαίνει καθώς τα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές, παραμένουν κλειστά. Οι παγκόσμιες προμήθειες μειώθηκαν κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα η συνολική παγκόσμια απώλεια προσφοράς από τον Φεβρουάριο να ανέλθει σε 12,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την έκθεση.

«Καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στο Ορμούζ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, οι σωρευτικές απώλειες εφοδιασμού από τους παραγωγούς του Κόλπου στη Μέση Ανατολή ξεπερνούν ήδη το 1 δισ. βαρέλια, με πάνω από 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να χάνονται την ημέρα, ένα πρωτοφανές σοκ εφοδιασμού», ανέφερε ο IEA.

Μείωση κατά 3,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσει φέτος κατά μέσο όρο κατά 3,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς οι απώλειες από τις χώρες του Κόλπου εντείνονται λόγω των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στο βασικό του σενάριο ο IEA προβλέπει σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω του στενού από το τρίτο τρίμηνο και μετά, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά σε ένα «μέτριο πλεόνασμα» μέχρι το τέταρτο τρίμηνο, επιτρέποντας την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων.

Πλήγμα και στην ζήτηση

Η κρίση επηρεάζει επίσης σημαντικά τη ζήτηση καθώς οι αυξήσεις των τιμών οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι ο οργανισμός προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών του, για τρίτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 2,45 εκατ. βαρέλια την ημέρα αυτό το τρίμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από την πανδημία του κορωνοϊού του 2020.

Συνολικά για το 2026, ο IEA προβλέπει πλέον μείωση της ζήτησης κατά 420.000 βαρέλια την ημέρα φέτος, σε σύγκριση με προηγούμενη πρόβλεψη για πτώση 80.000 βαρελιών την ημέρα.