Εθνική-Τράπεζα:-Πλήρως-νόμιμη-και-έγκυρη-η-διαδικασία-για-τον-«Λογαριασμό-Προνομίων»

Στο δημοσίευμα της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορά τη δικαστική αντιδικία για τον «Λογαριασμό Προνομίων» τοποθετήθηκε επίσημα η Εθνική Τράπεζα, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση του περιεχομένου της πρόσφατης δικαστικής απόφασης και επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τα βασικά σημεία της υπόθεσης προς το συναλλακτικό κοινό.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ως πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμών μέσω του μηχανισμού δικαιώματος εναντίωσης (opt-out), δικαιώνοντας ουσιαστικά την Εθνική Τράπεζα στο βασικό σκέλος της αγωγής που είχε καταθέσει η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται, επίσης, στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη που παρέχει ο σχετικός «Λογαριασμός Προνομίων» της Εθνικής Τράπεζας, και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση με παροχές που προσφέρονται δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών και πελατών της, όπως σημειώνει η ανακοίνωση.

Η Εθνική Τράπεζα θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι

άμεσα εκτελεστή. Παράλληλα, και κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, θα ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης ως προς τα επιμέρους σκέλη της απόφασης, όπου θεωρεί ότι η κρίση του Δικαστηρίου είναι εσφαλμένη.

Η Εθνική Τράπεζα, με προσήλωση στις αξίες της, συνεχίζει να σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών της, με γνώμονα τη διαφάνεια, την ποιότητα της εξυπηρέτησης και τη δημιουργία πραγματικής αξίας.