Επιβιώνοντας-στο-οικονομικό-χάος:-Ποια-κράτη-προσφέρουν-ακόμα-σιγουριά-και-ποια-όχι

Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος. Αυτή η έλλειψη σταθερότητας αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποταμιεύουν, επενδύουν, συνταξιοδοτούνται, μετακομίζουν και σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Το κόστος για το ενοίκιο, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, το ηλεκτρικό ρεύμα, την ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη μεταβάλλεται πλέον με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που μπορούν να αντέξουν οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών.

Στα επόμενα χρόνια, τα κράτη ενδέχεται να μην ανταγωνίζονται πλέον για το ποιο προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά για το ποιο προσφέρει τη δυνατότητα να προγραμματίσεις το μέλλον σου. Η ικανότητα ενός έθνους να παρέχει σταθερότητα στη στέγαση, την ενέργεια, τα τρόφιμα και την υγειονομική περίθαλψη, αναμένεται να αναδειχθεί σε καθοριστικό πλεονέκτημα για τις επιτυχημένες κοινωνίες. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι οικονομολόγοι περιγράφουν όλο και συχνότερα την «ανθεκτικότητα» -και όχι απλώς την οικονομική ανάπτυξη- ως το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την ευημερία ενός κράτους, όπως σημειώνει

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το World Population Review, εξετάζει σε ποιους τομείς η αστάθεια αυτή αυξάνεται ταχύτερα, αλλά και ποιες χώρες καταφέρνουν τελικά να προσαρμοστούν καλύτερα στα νέα δεδομένα.

1. Το σοκ της στέγασης: Όταν το κόστος των ενοικίων ξέφυγε από κάθε έλεγχο

Για εκατομμύρια ανθρώπους, η στέγαση αποτελούσε κάποτε το πιο προβλέψιμο έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό πλέον έχει αλλάξει. Σε μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου, τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται με ρυθμούς που οι μισθοί αδυνατούν να ακολουθήσουν.

Καναδάς: Η αγορά κατοικίας σε πόλεις όπως το Τορόντο και το Βανκούβερ δέχεται δραματική πίεση. Η περιορισμένη προσφορά ακινήτων, η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και η έντονη επενδυτική ζήτηση έχουν εκτινάξει το κόστος διαβίωσης, κάνοντας την εύρεση προσιτής στέγης σχεδόν αδύνατη. Σε ορισμένες περιοχές, τα ενοίκια αυξήθηκαν μέσα σε μόλις δύο χρόνια περισσότερο από ό,τι σε ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία.

Πορτογαλία: Η χώρα μετατράπηκε σε πόλο έλξης για ψηφιακούς νομάδες και συνταξιούχους του εξωτερικού, όμως αυτή η επιτυχία είχε σοβαρές παρενέργειες. Τα ενοίκια στη Λισαβόνα αυξήθηκαν τόσο απότομα, που πολλοί ντόπιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις γειτονιές όπου οι οικογένειές τους ζούσαν για γενιές.

Ηνωμένες Πολιτείες: Η αγορά παραμένει βαθιά ανισόρροπη. Πόλεις όπως το Ώστιν γνώρισαν εκρηκτική άνοδο στα ενοίκια κατά την περίοδο άνθησης της τηλεεργασίας, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτώση των τιμών, όταν τελικά αυξήθηκε η προσφορά νέων κατοικιών. Την ίδια στιγμή, περιοχές της Μεσοδυτικής Αμερικής παραμένουν σχετικά σταθερές.

Η ευρύτερη εικόνα: Η στεγαστική αστάθεια αναδιαμορφώνει πλέον τις ίδιες τις μεταναστευτικές τάσεις. Όλο και περισσότεροι συνταξιούχους και εργαζόμενοι εξ αποστάσεως βάζουν σε προτεραιότητα μια «προβλέψιμη και προσιτή κατοικία» αντί για τη ζωή σε κοσμοπολίτικες πόλεις. Η σταθερότητα μετατρέπεται σταδιακά σε πολυτέλεια.

Μια απροσδόκητη αλήθεια: Στο Τόκιο —τη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου— τα μέσα ενοίκια παραμένουν εκπληκτικά σταθερά εδώ και χρόνια. Αυτό οφείλεται στις δυναμικές πολιτικές ανέγερσης νέων κατοικιών και στο ευέλικτο νομικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και τη χωροταξία.

2. Τιμές στα σούπερ μάρκετ: Η νέα παγκόσμια ανησυχία

Τίποτα δεν κάνει τον πληθωρισμό πιο αισθητό από το να στέκεσαι μπροστά στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των τροφίμων έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι η παγκόσμια σταθερότητα κλονίζεται.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η χώρα βίωσε τον ταχύτερο πληθωρισμό τροφίμων των τελευταίων δεκαετιών, ως επακόλουθο των ενεργειακών κρίσεων, των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Βασικά αγαθά, όπως τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και το μαγειρικό λάδι, έγιναν το σύμβολο της οικονομικής απόγνωσης των νοικοκυριών.

Αργεντινή: Αποτελεί την πιο ακραία περίπτωση. Ο τριψήφιος πληθωρισμός έχει μετατρέψει τα καθημερινά ψώνια σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Πολλοί καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν αγαθά μακράς διάρκειας αμέσως μόλις πληρωθούν, πριν οι τιμές προλάβουν να αυξηθούν ξανά.

Ιαπωνία: Η χώρα, που για πάρα πολλά χρόνια είχε συνδεθεί με εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό, κινείται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά. Το αυξημένο κόστος των εισαγωγών και το εξασθενημένο γιεν ώθησαν τις τιμές των τροφίμων προς τα πάνω, σε βαθμό που άλλαξε η καταναλωτική συμπεριφορά σε μια κοινωνία που για δεκαετίες φημιζόταν για την αξιοσημείωτη σταθερότητα των τιμών της.

Η ευρύτερη εικόνα: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν αλλάζει απλώς τις αγοραστικές συνήθειες. Επηρεάζει άμεσα την υγεία, τα επίπεδα του καθημερινού άγχους και τον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό των πολιτών. Οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές τροφίμων είναι οι πλέον εκτεθειμένες σε μελλοντικές ανατιμήσεις, οι οποίες συνδέονται με τα έντονα κλιματικά φαινόμενα και τις αναταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές.

Μια εντυπωσιακή αλλαγή: Ορισμένες ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούν πλέον ηλεκτρονικές ετικέτες στα ράφια, οι οποίες μπορούν να αλλάζουν τις τιμές ακαριαία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρόκειται για μια πρακτική «δυναμικής τιμολόγησης» που μέχρι πρότινος συναντούσαμε κυρίως στα αεροπορικά εισιτήρια και στις κρατήσεις ξενοδοχείων.

3. Λογαριασμοί ενέργειας: Από την κοινή ωφέλεια στα γεωπολιτικά παιχνίδια

Το ρεύμα και η θέρμανση ήταν κάποτε από τα πιο σταθερά έξοδα ενός σπιτιού. Σήμερα, όμως, οι λογαριασμοί θυμίζουν μάλλον τζόγο υψηλού ρίσκου, αφού οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν διαρκώς ανάλογα με τους πολέμους, τον καιρό και τα παιχνίδια της παγκόσμιας αγοράς.

Γερμανία: Η χώρα αντιμετώπισε σοβαρούς ενεργειακούς κλυδωνισμούς μετά τη διακοπή της πρόσβασης στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Νοικοκυριά και βιομηχανίες βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες διακυμάνσεις τιμών, τις οποίες ελάχιστοι θα περίμεναν να δουν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Αυστραλία: Παρόλο που η χώρα παράγει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οι εγχώριοι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με απότομες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτό οφείλεται στις πιέσεις που δέχεται το εθνικό δίκτυο, στις εξαγωγικές δεσμεύσεις, αλλά και στις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι υποδομές.

Νορβηγία: Η χώρα προσφέρει μια εντυπωσιακή αντίθεση. Χάρη στην κυριαρχία της υδροηλεκτρικής ενέργειας, οι περισσότεροι Νορβηγοί απολαμβάνουν σχετικά χαμηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος — αν και ακόμη και εκεί, η αστάθεια των τιμών σε περιφερειακό επίπεδο έχει προκαλέσει πολιτικές εντάσεις.

Η ευρύτερη εικόνα: Η ενεργειακή σταθερότητα μετατρέπεται γρήγορα σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε κράτος. Οι χώρες που διαθέτουν ισχυρή εγχώρια παραγωγή, σύγχρονα δίκτυα και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού, αναμένεται να γίνουν πολύ πιο ελκυστικές στο μέλλον, τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Μια ελάχιστα γνωστή αλήθεια: Η Γαλλία παράγει περίπου το 70% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο παρουσιάζει πολύ μικρότερη αστάθεια στις τιμές του ρεύματος σε σύγκριση με τις περισσότερες γειτονικές της χώρες.

4. Κόστος υγειονομικής περίθαλψης

Το σύστημα υγείας ήταν πάντα ο καθοριστικότερος παράγοντας για όσους σχεδίαζαν μακροπρόθεσμα το μέλλον τους ή προετοιμάζονταν για τη συνταξιοδότησή τους. Πλέον όμως, ακόμη και τα πιο ισχυρά συστήματα υγείας δέχονται αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις.

Ηνωμένες Πολιτείες: Παραμένουν μακράν η πιο ακριβή αγορά υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο. Τα ασφάλιστρα, το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και οι λογαριασμοί των νοσοκομείων συνεχίζουν να αυξάνονται σε πολλές περιοχές με ρυθμούς ταχύτερους από τον πληθωρισμό.

Ταϊλάνδη: Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο ιατρικού τουρισμού, χάρη στα προσιτά ιδιωτικά νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό με διεθνή εκπαίδευση. Πολλοί συνταξιούχοι συγκρίνουν πλέον το κόστος υγείας στο εξωτερικό προτού αποφασίσουν πού θα εγκατασταθούν.

Γερμανία: Εξακολουθεί να προσφέρει ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα υγείας παγκοσμίως, όμως η γήρανση του πληθυσμού και οι ελλείψεις σε προσωπικό αρχίζουν να πιέζουν το κόστος και να μεγαλώνουν τους χρόνους αναμονής.

Η ευρύτερη εικόνα: Η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομική περίθαλψη επηρεάζει όλο και περισσότερο τις μεταναστευτικές τάσεις. Πλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνυπολογίζουν το συνολικό ιατρικό κόστος μιας ζωής —και όχι μόνο τους φόρους ή τις τιμές των ακινήτων— όταν επιλέγουν τον τόπο όπου θα συνταξιοδοτηθούν ή θα μετακομίσουν.

Ένα στατιστικό που εκπλήσσει: Οι Αμερικανοί ξοδεύουν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα ανά άτομο για την υγεία τους σε σύγκριση με τον μέσο κάτοικο άλλων πλούσιων εθνών, κι όμως το προσδόκιμο ζωής τους παραμένει χαμηλότερο από ό,τι σε πολλές από αυτές τις χώρες [guinnessworldrecords.com].

5. Η κλιματική αστάθεια μεταφράζεται σε έξοδα

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Εξελίσσεται σε ένα άμεσο, καθημερινό έξοδο για κάθε νοικοκυριό.

Ηνωμένες Πολιτείες: Σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και η Καλιφόρνια, τα ασφάλιστρα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, καθώς το κόστος κάλυψης για τυφώνες, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες γίνεται απαγορευτικό. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν σταματήσει εντελώς να εκδίδουν νέα συμβόλαια.

Ιταλία: Οι αγροτικές περιοχές της χώρας δοκιμάζονται σκληρά από ξηρασίες και καύσωνες, που απειλούν άμεσα την παραγωγή τροφίμων, τα τουριστικά πρότυπα και τις τοπικές οικονομίες.

Φιλιππίνες: Η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλους τυφώνες που παραλύουν τακτικά τις μεταφορές, τις υποδομές στέγασης και το δίκτυο ηλεκτροδότησης — προκαλώντας συνεχή οικονομικά σοκ στα νοικοκυριά των απλών πολιτών.

Η ευρύτερη εικόνα: Η κλιματική ανθεκτικότητα ενδέχεται να αναδειχθεί σύντομα σε ένα από τα πιο πολύτιμα οικονομικά χαρακτηριστικά παγκοσμίως. Περιοχές με εξασφαλισμένη παροχή νερού, χαμηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών και σταθερές υποδομές αναμένεται να προσελκύσουν αυξημένα κύματα μετακίνησης πληθυσμών και επενδύσεων μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια.

Μια σοκαριστική πρόβλεψη: Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ασφαλιστικές ζημιές που σχετίζονται με το κλίμα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έως το 2050, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

6. Η εξίσωση της συνταξιοδότησης αλλάζει

Για δεκαετίες, οι συνταξιούχοι αναζητούσαν κυρίως ένα πράγμα: το χαμηλότερο δυνατό κόστος διαβίωσης. Σήμερα, όμως, η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα των εξόδων μετρούν πολύ περισσότερο από το χαμηλό κόστος.

Μεξικό: Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές, καθώς πολλές περιοχές του προσφέρουν ακόμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος ζωής σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και ο πληθωρισμός σε τοπικό επίπεδο αποτελούν πλέον πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από ό,τι στο παρελθόν.

Ισπανία: Συνεχίζει να προσελκύει συνταξιούχους από όλο τον κόσμο χάρη στο κλίμα και το σύστημα υγείας της, αν και η αυξανόμενη ζήτηση για στέγη στις παραθαλάσσιες πόλεις έχει αρχίσει να περιορίζει την προσειτότητα των ακινήτων.

Σιγκαπούρη: Βρίσκεται στο αντίθετο άκρο, καθώς είναι μια χώρα ακριβή αλλά αξιοσημείωτα σταθερή. Για τους πιο εύπορους συνταξιούχους και επενδυτές, αυτή ακριβώς η προβλεψιμότητα είναι κάτι που αξίζει να πληρώσουν ακριβά.

Η ευρύτερη εικόνα: Το παλιό ερώτημα γύρω από τη συνταξιοδότηση ήταν «πού είναι πιο φθηνά;». Το νέο ερώτημα, όμως, τείνει να γίνει «πού είναι η ζωή πιο σταθερή σε ορίζοντα 10 με 20 ετών;».

Μια ενδιαφέρουσα τάση: Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι υιοθετούν πλέον έναν «τρόπο ζωής ανάμεσα σε δύο χώρες». Περνούν ένα μέρος του έτους σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα τους οικονομικούς τους δεσμούς και την ασφάλιση υγείας στην πατρίδα τους.

Οι νέοι νικητές: Χώρες δομημένες στην σταθερότητα

Καθώς η αστάθεια εξαπλώνεται, ορισμένα έθνη αναδύονται σιωπηλά ως «καταφύγια σταθερότητας» — μέρη όπου οι υποδομές, η διακυβέρνηση και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ελαχιστοποιούν τις οικονομικές εκπλήξεις.

Ελβετία: Παραμένει μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο οικονομικά σταθερές. Ο πληθωρισμός της έχει διατηρηθεί γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Δανία: Κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως όσον αφορά την ενεργειακή αξιοπιστία, την ποιότητα των υποδομών και την κοινωνική σταθερότητα, βοηθώντας έτσι τα νοικοκυριά να απορροφούν τους παγκόσμιους κραδασμούς με πολύ πιο ομαλό τρόπο.

Νέα Ζηλανδία: Συνδυάζει την πολιτική σταθερότητα και την ισχυρή παραγωγή τροφίμων με τη γεωγραφική της απομόνωση — πλεονεκτήματα που οι άνθρωποι εκτιμούν όλο και περισσότερο σε έναν αβέβαιο κόσμο.