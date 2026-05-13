Ευρωαγορές:-Στα-«πράσινα»-με-ώθηση-από-τα-εταιρικά-αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη (13/5), ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων (gilts) υποχώρησαν, μετά την άρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να παραιτηθεί.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 έκλεισε με άνοδο 0,7%, με τους περισσότερους κλάδους και τα κύρια χρηματιστήρια σε θετικό έδαφος.

Αναλυτικότερα:

CAC 40: 8.007,97 (+0,35%)

FTSE MIB: 49.480,70 (+1,00%)

FTSE 100: 10.325,35 (+0,58%)

DAX: 24.101,73 (+0,61%)

IBEX 35: 17.654,90 (+0,46%)

STOXX Europe 600: 610,63 (+0,66%)

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, μετά την έντονη άνοδο της Τρίτης (12/5), όταν οι επενδυτές ανησύχησαν για πιθανή επιδείνωση της δημοσιονομικής σταθερότητας υπό νέα πολιτική ηγεσία. Η ηρεμία επανήλθε εν μέρει, καθώς μειώθηκαν οι ανησυχίες, ενώ αναφορές για πιθανές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρέασαν επίσης την αγορά.

Οι εταιρικές ανακοινώσεις περιλάμβαναν αποτελέσματα από τις Allianz, Deutsche Telekom, Zurich Insurance Group, E.ON, Merck KGaA, RWE, Hapag-Lloyd και Porsche AG.

Η Siemens ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 6 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών 2,03 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερων των προβλέψεων.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν μετά τη χθεσινή πτώση, η οποία είχε συνδεθεί με αυξημένες γεωπολιτικές ανησυχίες σχετικά με τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν και με την πολιτική πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και το κόμμα των Εργατικών.

Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις ενόψει της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Κινέζο ομόλογό του, με βασικά θέματα το εμπόριο και τη σύγκρουση με το Ιράν.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες, με τον δείκτη τιμών παραγωγού να αυξάνεται σημαντικά, επηρεάζοντας τις αγορές. Ο δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε χάρη στις μετοχές τεχνολογίας, ενώ ο S&P 500 κινήθηκε πιο συγκρατημένα.

Στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν μεικτά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα αμερικανικά στοιχεία πληθωρισμού και τις ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.