Η-Γερουσία-των-ΗΠΑ-επικύρωσε-τον-Κέβιν-Γουόρς,-ως-πρόεδρο-της-Ομοσπονδιακής-Τράπεζας

Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τετραετή θητεία.

Η Γερουσία ψήφισε με 54 ψήφους υπέρ και 45 κατά την επιλογή Γουόρς, ο οποίος, όπως και ο Τραμπ, έχει υποστηρίξει τη μείωση των επιτοκίων. Θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, που υπήρξε συχνός στόχος προσβολών και επικρίσεων από τον πρόεδρο.

Ο Γουόρς εκλεκτός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής της FED κληρονομεί μια κεντρική τράπεζα με την ανεξαρτησία της να δέχεται επιθέσεις και τον πληθωρισμό να βρίσκεται σε υψηλό τριετίας.