Η-jp-morgan-θα-επανεξετάσει-το-mega-project-της-στο-Λονδίνο-εάν-«πέσει»-ο-Κιρ-Στάρμερ

Η JP Morgan ενδέχεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο κατασκευής γραφείων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Λονδίνο, εάν καθαιρεθεί ο Κιρ Στάρμερ, δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Τζέιμι Ντάιμον.

Μιλώντας στο - στο Παρίσι, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Αμερικής δήλωσε ότι ενώ μια αλλαγή στην ηγεσία δεν θα άλλαζε τη θεμελιώδη στρατηγική της JP Morgan, θα μπορούσε να αναγκάσει την τράπεζα να επανεξετάσει το μέλλον της στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η JP Morgan ανακοίνωσε στα τέλη του περασμένου έτους ότι θα κατασκευάσει έναν νέο ουρανοξύστη στην οικονομική περιοχή Canary Wharf του Λονδίνου, ο οποίος θα στεγάσει έως και 12.000 υπαλλήλους και θα χρησιμεύσει ως η έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η JP Morgan θα ανακαινίσει επίσης το υπάρχον κτίριό της στην Bank Street του Λονδίνου.

Όταν έκανε την ανακοίνωση, η JP Morgan είχε αναφέρει ότι τα σχέδιά της για το νέο κτίριο «εξαρτώνται από ένα συνεχιζόμενο θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο και την παραλαβή των απαραίτητων εγκρίσεων και συμφωνιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο».

Ερωτηθείς την Τρίτη εάν η πολιτική αστάθεια που πλήττει τη Βρετανία άλλαξε την άποψή του για το mega project στο Λονδίνο, ο Ντάιμον απάντησε ότι εάν μια νέα κυβέρνηση είναι «εχθρική προς τις τράπεζες, τότε ναι». Παράλληλα επέκρινε το φορολογικό βάρος που αντιμετωπίζει ήδη η τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας στο - ότι η JP Morgan είχε ήδη καταβάλει 10 δισ. δολάρια σε «επιπλέον φόρους» που σχετίζονται με το κατασκευαστικό έργο.