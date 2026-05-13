Κάρτα-για-παιδιά-από-την-alpha-bank

Η Alpha Bank γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα που προσφέρει φυσική προπληρωμένη κάρτα σε παιδιά και

εφήβους, κάνοντας το χαρτζιλίκι ακόμα πιο εύκολο.

Μία κάρτα με μοναδικά προνόμια για παιδιά ηλικίας 10 έως 18 ετών προσφέρει η Alpha Bank, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του myAlpha Vibe, της υπηρεσίας που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν μικροί και μεγάλοι. Το δημοφιλές ψηφιακό χαρτζιλίκι αποκτά πλέον τη δική του φυσική προπληρωμένη κάρτα, τη myAlpha Vibe Bonus Visa η οποία είναι εμπλουτισμένη με σημαντικές δυνατότητες που αναβαθμίζουν την εμπειρία παιδιών και γονέων.

Προνόμια και συναλλαγές χωρίς έξοδα

Η νέα φυσική κάρτα του myAlpha Vibe έρχεται να δώσει λύση στο ζήτημα τόσο των καθημερινών συναλλαγών όσο και των ειδικών περιστάσεων, όπως μίας σχολικής εκδρομής, καθώς με τη χρήση της myAlpha Vibe Bonus Visa, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε οποιοδήποτε σημείο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, καθώς το κόστος μετατροπής του ξένου συναλλάγματος είναι μηδενικό. Παράλληλα, η νέα κάρτα συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης Bonus της τράπεζας, προσφέροντας Bonus πόντους για κάθε συναλλαγή.

Τα παιδιά μπορούν να διαχειρίζονται την κάρτα μέσω της myAlpha Vibe εφαρμογής, να παρακολουθούν το ιστορικό των αγορών τους και να ελέγχουν το υπόλοιπο τους, ενώ ειδικά για μαθητές και μαθήτριες άνω των 15 ετών, η κάρτα μπορεί να μπει στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού τους.

Απόλυτος έλεγχος και ευελιξία για τον γονέα

Η κάρτα του myAlpha Vibe είναι μία επιπλέον λύση για το χαρτζιλίκι των παιδιών, διατηρώντας τα οφέλη της υπηρεσίας και για τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να φορτίσουν την κάρτα με έως 500 ευρώ το μήνα, είτε άμεσα είτε με πάγια εντολή σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται με ειδοποιήσεις για κάθε αγορά που πραγματοποιείται από την κάρτα.

Όπως πριν έτσι και τώρα, οι συναλλαγές των παιδιών είναι ασφαλείς αφού παρέχεται η δυνατότητα αποκλεισμού σε καταστήματα/υπηρεσίες ακατάλληλες για ανηλίκους, όπως τυχερά παιχνίδια και κάβες, ενώ ο κηδεμόνας μπορεί να θέσει και όριο συναλλαγών ανά μήνα.