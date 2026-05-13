Κατρίνης:-Η-υπεράσπιση-των-κυριαρχικών-μας-δικαιωμάτων-είναι-αυτονόητη-εθνική-υποχρέωση

Σε δήλωση για την παρενόχληση που δέχθηκε το Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο προέβη ο υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ για την Εθνική Άμυνα, Μιχάλης Κατρίνης.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε:

«Η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο του σκάφους «Ocean Link», το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, συνιστά μία ακόμα ξεκάθαρη απόπειρα αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο από την Τουρκία, ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που επιθυμεί να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Ορθά παρενέβη η φρεγάτα «Αδρίας» για να λήξει το περιστατικό. Η Ελλάδα οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα, απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, χωρίς να αφήνει τον παραμικρό χώρο σε σενάρια «κανονικοποίησης» της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής.

Πέρα από την θεσμική ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα εις βάρος της Ελλάδας, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, των ευρωπαϊκών συνόρων.

Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση, που πρέπει να συνδυάζεται με σαφή στρατηγική, αποτρεπτική ισχύ και θεσμική σοβαρότητα.

Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε «γκρίζες ζώνες», ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων».

- sofokleous10.gr

