Κώτσηρας:-Ενίσχυση-της-διαφάνειας-και-αποτελεσματικότητας-του-φορολογικού-πλαισίου

Για ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του φορολογικού πλαισίου και για επίλυση ζητημάτων προς όφελος της κοινωνίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο «ενσωματώνει κρίσιμη ενωσιακή νομοθεσία, ενδυναμώνει το θεσμικό μας πλαίσιο προκειμένου να είναι σύγχρονο και αντίστοιχο με τις ανάγκες της εποχής, προκειμένου να προσαρμόσουμε τη φορολογική διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε πιο σύγχρονα μοντέλα, πάνω στα οποία θα μπορέσουμε να βασίσουμε την ασφάλεια δικαίου, τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής». Τόνισε δε ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν επενδύσει συστηματικά στην ενδυνάμωση και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, μεταφέροντάς τους σε μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή, την ΑΑΔΕ, και παρέχοντάς της τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία, ώστε να κάνει τη δουλειά της «με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα». Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής «αφορά κατά κύριο λόγο την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση των ανισοτήτων», αποφέροντας «επιπρόσθετα έσοδα», τα οποία «μπορούμε στοχευμένα να γυρίζουμε στην ελληνική κοινωνία», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αναφέρθηκε ενδεικτικά στην ενίσχυση των ενοικιαστών και των χαμηλοσυνταξιούχων καθώς και στη φορολογική μεταρρύθμιση για τη στήριξη των οικογενειών, των νέων και της περιφέρειας.

Ακολούθως, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η πλειοψηφία των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι «προϊόν διαβούλευσης με φορείς» και «αντίληψης των αναγκών της κοινωνίας» και έφερε ως παράδειγμα τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος των πωλητών στις λαϊκές αγορές, την επίλυση φορολογικών ζητημάτων που αντιμετώπιζαν οι πρώην εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον εξορθολογισμό των προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου, την απαλλαγή ανηλίκων από την επιβολή φορολογικών προστίμων, την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων άμεσης ανάγκης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και διάταξη που προβλέπει ότι η ενίσχυση του Μέτρου 23 για τις φυσικές καταστροφές δεν θα προσμετράται στο όριο των 5.000 ευρώ, ώστε οι πληγέντες αγρότες να μην υποχρεούνται να αλλάξουν καθεστώς ΦΠΑ.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι εφικτές, ακριβώς «επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, επειδή μπορούμε και χτίζουμε πολιτικές σε ένα οικονομικό περιβάλλον πολύ πιο στέρεο και πολύ πιο αξιόπιστο», ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ ειδικότερα για με τη φορολογική πολιτική τόνισε ότι «μειώνουμε βάρη, απαλείφουμε δυσλειτουργίες και διευκολύνουμε την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη».