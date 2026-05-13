Λίβανος:-Δώδεκα-νεκροί,-μεταξύ-των-οποίων-και-δύο-παιδιά,-από-ισραηλινά-πλήγματα

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον Λίβανο από αλλεπάλληλα ισραηλινά πλήγματα σε αυτοκίνητα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ συνεχίζονται, παραμονή του τρίτου γύρου των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Δέκα και πλέον εβδομάδες από την έναρξη αυτού του νέου πολέμου –παραφυάδα του πολέμου στο Ιράν– η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε εξάλλου ότι ο διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, πριν από μερικές ημέρες.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, κυρίως στον νότιο Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει μια «ζώνη ασφαλείας», όπως την χαρακτηρίζουν.

Στις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις περιλαμβάνονταν και τρία πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον οχημάτων μακριά από την κύρια ζώνη των συγκρούσεων, στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτίως της Βηρυτού, ανέφεραν λιβανέζικες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, σε αυτά τα πλήγματα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο παιδιά.

Σε άλλο πλήγμα, κοντά στη Σιδώνα, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από τη Βηρυτό, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Τα αεροπορικά πλήγματα σε αυτοκίνητα συνεχίστηκαν στην περιοχή της Τύρου, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο. Μέχρι τώρα λέει ότι στόχος του είναι οι υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και έχει καλέσει τους κατοίκους εννέα πόλεων και χωριών να φύγουν, καθώς σκοπεύει να αναλάβει δράση και εκεί.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε νέες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στον νότο, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν με δρόνους-καμικάζι.

Την περασμένη εβδομάδα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στις 6 Μαΐου σκότωσε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν, κατονομάζοντας τον ως Άχμεντ Άλι Μπαλούτ. Μια αναγγελία κηδείας της Χεζμπολάχ, σήμερα, επιβεβαίωσε τον θάνατο του «μάρτυρα διοικητή Άχμεντ Γάλεμπ Μπαλούτ» και ένα στέλεχος της οργάνωσης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Ο Μπαλούτ είναι ένας από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα. Το πλήγμα αυτό ήταν το πρώτο στην περιοχή της Βηρυτού μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 16 Απριλίου.