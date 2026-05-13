Μέτρα «ανάσα» στη ΔΕΘ με ορίζοντα 4ετίας – Ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται

Εν μέσω έντονης αβεβαιότητας και με ορίζοντα το μέλλον, από το 2027 και μετά, στο υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζουν το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το μείγμα των μέτρων που πιθανόν θα χρειαστεί να παραταθούν ή να ληφθούν εντός του έτους, ειδικά στο σκέλος της ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Μετά από την εφαρμογή σειράς φοροελαφρύνσεων στις αρχές του έτους και δύο πακέτα μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων σε τρόφιμα και ενέργεια, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αναφερόμενος στην τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού «θα είναι κατά κάποιον τρόπο κάτι ανάλογο με αυτό που είδατε πέρυσι» δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που έχουν ανάγκη.

Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει ήδη ότι ο δημοσιονομικός χώρος για το 2027 ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, με βάση τα σημερινά δεδομένα. «Ξέρουμε, λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε, και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν δια στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν θα είναι απλώς κάτι που θα κοιτάει τις επόμενες εκλογές. Θα είναι κάτι που θα κοιτάει, καταρχήν, την επόμενη τετραετία – αλλά, εγώ θα σας πω, την επόμενη γενιά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο το τελικό ποσό θα προσδιοριστεί όσο πλησιάζουμε στο Σεπτέμβριο και στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. «Δεν θέλουμε ως κυβέρνηση να στοχεύουμε το βραχυπρόθεσμο… Και πέρυσι, αντιστοίχως, όταν είχαμε ένα καλύτερο πλεόνασμα του αναμενόμενου, επιλέξαμε να πάρουμε μόνιμα μέτρα κυρίως» συμπλήρωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ποια μέτρα έχουν πέσει στο τραπέζι

Στο τραπέζι των συζητήσεων είναι μόνιμες φορολογικές μειώσεις σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, η μείωση του φορολογικού βάρους στην εργασία και η περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος. Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν μερικά από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη λίστα του οικονομικού επιτελείου.

Επιπλέον, εξετάζονται πρόσθετες κινήσεις, όπως μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια, διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών όπως και νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών το 2027, μεγαλύτερη από τη μισή μονάδα που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης του 2026, οι συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,6% από 1/1/2027. Επίσης το 2027 καταργείται πλήρως η προσωπική διαφοράς στις συντάξεις, με αποτέλεσμα περίπου 500.000 συνταξιούχοι να λάβουν για πρώτη φορά ολόκληρο το ποσοστό της αύξησης.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Σε αυτό θα περιληφθεί και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχουν ανακοινωθεί όπως:

η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

η διεύρυνση των δικαιούχων της ετήσιας επιστροφής ενοικίου και η θέσπιση επιστροφής δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους — γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές.

η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

η αύξηση του μόνιμου επιδόματος των συνταξιούχων από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο. Το συγκεκριμένο μέτρο θα αφορά και τις χήρες από την ηλικία των 60 ετών αντί για τα 65 έτη που ισχύει για τους υπόλοιπους.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνεται επίσης η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος, καθώς και η φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το Δημόσιο θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.