Νέα-παρενόχληση-του-ocean-link-από-τουρκική-πυραυλάκατο-ανοιχτά-της-Αστυπάλαιας

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Νέα τουρκική παρενόχληση δια ασυρμάτου δέχθηκε την Τετάρτη το σκάφος Ocean Link που ποντίζει καλώδιο με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Το σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τουρκικό πολεμικό σκάφος υποστήριξε ότι το Ocean Link κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας, ισχυριζόμενο πως για τις συγκεκριμένες εργασίες θα έπρεπε να έχει εκδοθεί τουρκική NAVTEX.

Η φρεγάτα Αδρίας του ΠΝ (φωτογραφία) που βρισκόταν στην περιοχή, απάντησε ότι «είναι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εργασίες του Ocean Link συνεχίζονται κανονικά.

Το Ocean Linκ ξεκίνησε υποθαλάσσιες έρευνες βάσει της NAVTEX471/26 που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου ενώ είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο του πρότζεκτ «SEA-SPINE: High Speed Submarine Backbone for islands in the Aegean Sea».

Αρμόδιες διπλωματικές πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν πως η Αθήνα εξετάζει πλήρως το περιστατικό, και αναμένεται να επανέλθει επισήμως μετά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δεδομένων της υπόθεσης.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Άγκυρα επιχειρεί αντίστοιχη παρέμβαση σε εργασίες πόντισης καλωδίων σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και την Παρασκευή 6 Μαρτίου, όταν τουρκικό πολεμικό πλοίο προχώρησε σε διαδικασία hailing μέσω ασυρμάτου προς σκάφος που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, σε περιοχή μάλιστα για την οποία είχε εκδοθεί νόμιμη NAVTEX.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά είχε ζητήσει τότε τη διακοπή των εργασιών, επαναλαμβάνοντας τους γνωστούς ισχυρισμούς περί «τουρκικής δικαιοδοσίας», ενώ στην περιοχή είχε αναπτυχθεί ελληνική φρεγάτα, η οποία απάντησε ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται κανονικά βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Παρόμοιο περιστατικό φέρεται να είχε καταγραφεί και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, γεγονός που, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καταδεικνύει μια σταθερή τουρκική τακτική αμφισβήτησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με θαλάσσιες υποδομές στην περιοχή.

