Νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο – 5 ηλεκτρονικά «σφυριά» της ΑΑΔΕ

Σε πέντε ακόμη φάσεις, έως το τέλος Ιουνίου, ολοκληρώνεται το σχέδιο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, για το πρώτο εξάμηνο, με στόχο να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στους μεγαλοοφειλέτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Ειδικότερα, με βάση το σχέδιο που «τρέχει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά τα πρώτα ηλεκτρονικά «σφυριά» στις 29 Απριλίου, έρχεται «τσουνάμι» πλειστηριασμών, στις 20 Μαΐου, στις 27 Μαΐου, στις 3, στις 10 και 24 Ιουνίου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλους τους e-πλειστηριασμούς περιλαμβάνονται κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και μεγάλος αριθμός αγροτεμαχίων στην περιφέρεια, όπως σε Κρήτη, Θεσσαλία, Λάρισα κ.α., ενώ στο τελευταίο στάδιο περιλαμβάνονται κυρίως διαμερίσματα μικρότερης αξίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πλειστηριασμούς στην Αττική, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και τα εξής:

Κηφισιά : διαμέρισμα 136,90 τ.μ. – 396.000 ευρώ.

Αγία Παρασκευή : διαμέρισμα 113,65 τ.μ. + πάρκινγκ + δώμα – 340.000 ευρώ.

Αγία Παρασκευή : οικόπεδο 346,85 τ.μ. με κατοικία – 260.000 ευρώ.

Νέα Ιωνία : οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης και τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

Περιστέρι: διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ., στο Περιστέρι, με τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.

Πίεση προς ρύθμιση

Η ΑΑΔΕ ευελπιστεί ότι με τα ηλεκτρονικά «σφυριά» θα παρακινήσει τους οφειλέτες, που χρωστούν αλλά δεν έχουν ακόμη ρυθμίσει τα χρέη τους, να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να γλιτώσουν από την «τσιμπίδα» των πλειστηριασμών, από τους οποίους υπό προϋποθέσεις εξαιρείται η πρώτη κατοικία.

Θα πρέπει να αναφερθεί, βέβαια, ότι το «κύμα» ακρίβειας που «σαρώνει» την αγορά, σε συνδυασμό φυσικά με την πληθώρα των φορολογικών αλλά και καθημερινών υποχρεώσεων των πολιτών, έχει οδηγήσει σε «έκρηξη» απλήρωτων φόρων και προστίμων στις εφορίες. Δεν είναι τυχαίο, με βάση και τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών, παλαιών και νέων, ξεπερνά τα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» των πλειστηριασμών ή στον προθάλαμο των αναγκαστικών μέτρων βρίσκονται πάνω από 3 εκατ. φορολογούμενοι. Οι οφειλέτες, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης των 12 ή των 24 δόσεων για τακτικές οφειλές, όπως ο ΦΠΑ, ο Φόρος Εισοδήματος και ο ΕΝ ΦΙΑ, και έως 48 δόσεις για έκτακτες οφειλές που προκύπτουν από φόρους κληρονομιάς ή μετά από φορολογικό έλεγχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων επιβάλλεται επιτόκιο 4,34% και στις 24 δόσεις επιτόκιο 5,84%. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής.

Η αίτηση ρύθμισης

Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μεταξύ άλλων, οι ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, φόρους μεταβίβασης ακινήτων, φόρους, πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, καθώς επίσης και οι οφειλές από πάσης φύσεως πρόστιμα (από την Πολεοδομία, την Τροχαία κ.λπ.) εφόσον βεβαιώθηκαν για είσπραξη στις ΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου. Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου, ενώ, εάν δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η φορολογική διοίκηση μπορεί να παρακάμψει την τήρηση της προαναφερθείσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Εξαιρέσεις

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι από την κατάσχεση εξαιρούνται πάντα: α) τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και β) προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο οφειλέτης, από την ημέρα της κατάσχεσης, εάν ήταν παρών ή εάν ήταν απών από την επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, δεν έχει το δικαίωμα της απαλλοτρίωσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης των κατασχεμένων πραγμάτων και κάθε τέτοια πράξη, εφόσον γίνεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αυτοδίκαια άκυρη. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, η υπηρεσία εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω.

Από την 1η-5-2018, οι κατά ΚΕ ΔΕ (ν. 4978/2022) διενεργούμενοι αναγκαστικοί πλειστηριασμοί, κατά τα πρότυπα της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης, διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ) και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eauction.gr. Όσον αφορά τα κατασχεμένα πράγματα που είναι ασφαλισμένα, η κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση ενώ η καταβολή της αποζημίωσης στον καθ’ ου η εκτέλεση από τον ασφαλιστή είναι άκυρη, μετά από την έγγραφη ειδοποίηση του ασφαλιστή από τον κατασχόντα για την επιβολή της κατάσχεσης. Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί να κατακυρώσει οριστικά τον πλειστηριασμό στον τελευταίο πλειοδότη, εφόσον η τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και αυτή είναι ανώτερη του μισού της εκτιμηθείσας με βάση την έκθεση κατάσχεσης αξίας των κινητών που πλειστηριάζονται.

Ο πλειοδότης

Από την πλευρά του, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται αμέσως μετά την κατακύρωση να καταβάλει το πλειστηρίασμα στον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να παραλάβει τα πράγματα, στη δε έκθεση γίνεται σχετική αναφορά. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται αμέσως και με την ίδια έκθεση αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος διαρκεί για μία (1) ώρα.

Όσον αφορά, ειδικότερα, την κατάσχεση ακινήτων, πρέπει να αναφερθεί ότι για τον προσδιορισμό της αξίας του λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία, ενώ στα πρόσωπα τα οποία υπογράφουν την έκθεση κατάσχεσης περιλαμβάνεται πλέον και ο νομέας, για να καλυφθεί η περίπτωση που τρίτος νέμεται το ενυπόθηκο κτήμα με νόμιμο τίτλο. Στον νέο κωδικοποιημένο Κώδικα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών, κατά την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει ο αιτών καταδικασθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πτώχευσης για το αδίκημα της δόλιας χρεοκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή να εκκρεμεί ποινική δίκη για το αδίκημα αυτό.