Ναυάγησε-το-σχέδιο-για-τον-πρώτο-trump-tower-στην-Αυστραλία:-«Το-brand-έγινε-τοξικό»

Τα σχέδια για την κατασκευή του πρώτου Trump Tower στην Αυστραλία ακυρώθηκαν μόλις τρεις μήνες μετά την ανακοίνωσή τους, με τον τοπικό κατασκευαστή να δηλώνει ότι το όνομα Τραμπ έχει καταστεί «τοξικό» για την αυστραλιανή κοινή γνώμη.

«Ας πούμε απλώς ότι, με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα, το brand γινόταν όλο και πιο αντιδημοφιλές στην Αυστραλία», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γιανγκ, διευθύνων σύμβουλος της Altus Property Group στο CNN.

Το σχέδιο αφορούσε την ανέγερση του Trump International Hotel & Tower Gold Coast, ενός ουρανοξύστη 91 ορόφων που είχε παρουσιαστεί ως το ψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Altus τον Φεβρουάριο, το συγκρότημα θα περιλάμβανε ένα πολυτελές ξενοδοχείο 285 δωματίων, εμπορικό κέντρο, εστιατόρια και διαμερίσματα που θα κατασκευάζονταν βάσει των προδιαγραφών του Trump Organization.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ της Altus και του Trump Organization – της εταιρείας που ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο και διοικείται από τους γιους του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ – είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αυστραλία. Ο Έρικ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τότε το έργο ως «το πρώτο επίσημο project του Trump Organization στην Αυστραλία».

Μάλιστα, ηλεκτρονική καμπάνια με στόχο να μπλοκάρει την κατασκευή συγκέντρωσε περισσότερες από 140.000 υπογραφές. Η δημιουργός της καμπάνιας, που εμφανίστηκε με ψευδώνυμο υπό τα αρχικά CK, είχε δηλώσει στο CNN ότι αποφάσισε να κινητοποιηθεί βλέποντας στα social media εικόνες «βίας κατά των μεταναστών και κοινωνικού διχασμού» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τη διακοπή της συνεργασίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Altus υποστήριξε ότι το έργο θα συνεχιστεί χωρίς το όνομα Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο LinkedIn την Τρίτη, έκανε λόγο για «κατάφωρα άδικη» αντιμετώπιση του σχεδίου, σημειώνοντας ωστόσο ότι «το brand στη χώρα έχει γίνει τοξικό για τους Αυστραλούς».

«Ο Trump Organization είναι ένας μη πολιτικός οργανισμός που διοικείται από τον Έρικ και τον Ντον Τζούνιορ, χωρίς εμπλοκή του προέδρου, και λειτουργεί επιτυχημένα με περισσότερα από 136 resorts και πύργους παγκοσμίως. Ωστόσο, στην Αυστραλία, τα μέσα ενημέρωσης και ορισμένες οργανώσεις παρουσιάζουν μια εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ αποκλειστικά για λόγους εντυπωσιασμού», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «καμία ένταση» μεταξύ του ίδιου και της οικογένειας Τραμπ και αποκάλυψε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με άλλες πολυτελείς αλυσίδες για την ανάπτυξη του έργου.