Νεζερίτης-(alpha-bank):-Η-αποθήκευση-έχει-αντίκτυπο-και-στη-χρηματοδότηση-των-έργων-ΑΠΕ

Στο κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, με δεδομένο το πρόβλημα της αποθήκευσης της επιπλέον παραγόμενης ενέργειας, αναφέρθηκε ο Νίκος Νεζερίτης, επικεφαλής του τμήματος Corporate and Institutional Banking της Alpha Bank, μιλώντας σε συζήτηση στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας των εργασιών του Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe, που πραγματοποιείται από τους Financial Times που πραγματοποιείται στις 13-14 Μαΐου στην Αθήνα.

Συμμετέχοντας στο πάνελ με τίτλο “The Storage imperative-solving the curtailment crisis”, ο κος Νεζερίτης τόνισε πως το ζήτημα της αποθήκευσης έχει αντίκτυπο και στη χρηματοδότηση των έργων, καθώς-σε αντίθεση με τα παλαιότερα έργα- είναι δύσκολο πλέον να γίνει σε έργα που δεν συνοδεύονται από συστήματα αποθήκευσης.

Όπως πρόσθεσε η περικοπή στην παραγωγή ενέργειας, που φθάνει στο 40% αφορά τα ήδη υπάρχοντα φωτοβολτικά φωτοβολταϊκά, γεγονός που κάνει πολύ δύσκολο για τις τράπεζες «να χρηματοδοτήσουμε νέα τέτοια έργα». Ο ίδιος τόνισε πως «τα πιο παλιά έργα δεν έχουνε ζήτημα οικονομικής απόδοσης και πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαια», αλλά είναι «τα πιο νέα είναι αυτά που έρχονται αντιμετωπα με τέτοιους προβλήματα» και «άρα λοιπόν η χρηματοδότηση νέων φωτοβολταϊκών έργων που δεν συνοδεύονται από συστήματα αποθήκευσης αποτελεί πρόκληση».

Όπως τόνισε ο κος Νεζερίτης «είναι σημαντικό να υπάρξουν περισσότερα έργα αποθήκευσης για μας είναι πολύ σημαντικό να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους έργα που είναι σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά έργα και αιολικής ενέργειας». Όπως επεσήμανε «20 χρόνια πριν όταν επενδύαμε σε ένα έργο φωτοβολταϊκών επενδύαμε απλά στο έργο», ενώ «αυτή τη στιγμή αυτό που χρηματοδοτούμε στην ουσία ειδικά στα υβριδικά έργα είναι η διαχείριση της ενέργειας».

Ο κος Νεζερίτης υπογράμμισε πως και οι περισσότεροι δανειστές, συμπεριλαμβανομένων ημών, δεν έχουμε πάει προς αυτή τη λογική και συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε συγκεκριμένα έργα μέσω επιδότησης και μέσω ενός ppe”, όμως πλέον «είναι πολύ δύσκολο να διασφαλιστούν έτσι κέρδη».

Ο ίδιος τόνισε πως οι δανειστές έχουν γίνει πιο συντηρητικοί στην προσέγγιση τους και υπογράμμισε πως «βλέπουμε παίκτες που είναι κάθετοποιημένοι στην οργάνωσή τους, άρα μπορεί να διαχειριστούν ολόκληρο το κόστος πράγμα που μας κάνει λίγο πιο ανθετικούς».

Ο κος Νεζερίτης υπενθύμισε πως στο αρχικό στο άδειο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων, είχαν διαπιστωθεί «πολλά προβλήματα που τις επιδοτήσεις, οπότε είναι σημαντικό για εμάς ένα έργο να μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμο», αλλά τόνισε πως «είναι καλύτερα τα εργαλεία αποθήκευσης από μεμονωμένα εργαλεία π.χ είτε αιολικής, είτε ηλιακής ενέργειας».

