Νεκρός-Παλαιστίνιος-έφηβος-από-ισραηλινά-πυρά:-«Άτομα-πετούσαν-πέτρες»-ανακοίνωσαν-οι-idf

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι άνοιξε πυρ σε «άτομα που πετούσαν πέτρες» σε ένα παλαιστινιακό χωριό όπου είχαν εισέλθει Εβραίοι έποικοι.

Ο 16χρονος Γιούσεφ Αλί Κααμπνάχ σκοτώθηκε από πυρά της κατοχής κοντά στην τοποθεσία Τζιλτζίλγια, περίπου δέκα χιλιόμετρα βορείως της Ραμάλας, αναφέρει χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο έφηβος, που γεννήθηκε σε μια οικογένεια Βεδουίνων, τάφηκε το απόγευμα σε ένα χωριό της γύρω περιοχής, στο Λούμπαν αλ Σαρκίγια, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

The 16-year-old Yousef Ali Yousef Kaabneh was killed after he was shot by Israeli occupation forces near the town of Jiljilia, north of Ramallah. ارتقاء الطفل يوسف علي يوسف كعابنة (16 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجليا شمال رام الله.#Gaza #GazaGenocide‌ #صباح_الخير… pic.twitter.com/HIdRJUw2QQ — Rizvana Raza (@Rizvana_Raza) May 13, 2026

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι ο έφηβος είχε τραυματιστεί στο στήθος και ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από πυρά κατά τη διάρκεια επιδρομής Ισραηλινών εποίκων που συνοδεύονταν από στρατιώτες.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις είχαν σταλεί στην περιοχή αυτή «έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί πολίτες είχαν εισέλθει στην Τζιλτζίλγια έπειτα από μια ζωοκλοπή σε ένα φυλάκιο» των εβραϊκών οικισμών στα περίχωρα.

Επί τόπου, οι δυνάμεις αυτές παρενέβησαν «για να εμποδίσουν οποιαδήποτε αναμέτρηση, να πάρουν πίσω τα ζώα και να συνοδεύσουν όλους του Ισραηλινούς πολίτες εκτός της περιοχής της Τζιλτζίλγια», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού αναφέροντας τη σύλληψη «υπόπτων που εμπλέκονταν στη ζωοκλοπή».

«Καθώς οι στρατιώτες έφευγαν από την περιοχή, ξέσπασε βίαιη ταραχή και υπήρξαν ρίψεις πετρών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος διευκρινίζοντας ότι οι στρατιώτες «απάντησαν κάνοντας χρήση μέσων για την καταστολή των ταραχών και πραγματικών σφαιρών προς τους κύριους υποκινητές».

Ο στρατός είναι «ενήμερος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για υπόπτους τραυματίες και έναν ύποπτο που σκοτώθηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με τον οποίο «το περιστατικό εξετάζεται».

Το Ισραήλ έχει επιβάλει κατοχή στη Δυτική Όχθη από το 1967. Η βία που συνδέεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση έχει αυξηθεί ραγδαία στο έδαφος αυτό, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τότε, τουλάχιστον 1.071 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολλοί μαχητές, αλλά και πολλοί άμαχοι, σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.