Νεπαλέζος-σέρπα-σκοτώθηκε-μετά-από-πτώση-σε-χαράδρα-στο-Έβερεστ,-ο-πέμπτος-συνολικά-νεκρός-από-την-αρχή-της-σεζόν

Νέος θάνατος σημειώθηκε στο Έβερεστ, καθώς ένας Νεπαλέζος οδηγός σέρπα έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε παγετώδη χαράδρα, ανεβάζοντας σε τρεις τους νεκρούς των τελευταίων δύο εβδομάδων και σε πέντε συνολικά από την αρχή της ορειβατικής σεζόν στο υψηλότερο βουνό του κόσμου, αναφέρει το Reuters.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους του Νεπάλ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις δεν φαίνεται να αποτρέπουν τους ορειβάτες από το να επιχειρούν αναβάσεις στην κορυφή των Ιμαλαΐων.

Γλίστρησε κι έπεσε σε παγετώδη χαράδρα

Η αξιωματούχος του Τμήματος Τουρισμού του Νεπάλ, Νίσα Θάπα Ραουάτ, δήλωσε ότι ο 21χρονος Φούρα Γκιάλζεν Σέρπα σκοτώθηκε αφού γλίστρησε στο χιόνι και έπεσε σε παγετώδη χαράδρα κοντά στο Camp III του Έβερεστ, σε υψόμετρο περίπου 7.200 μέτρων.

Bad news again

Tragic death on Everest: Phura Gyaljen Sherpa, 20 years old, grandson of the legendary Ang Rita Sherpa (the “Snow Leopard”), died on Monday night during summit preparations. Phura Gyaljen, son of Phura Nuru Sherpa (Ang Rita’s youngest son), was working as a… — k2 (@KrisAnnapurna) May 12, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχους ορειβατικών αποστολών, ο 35χρονος Νεπαλέζος ορειβάτης Μπιτζάι Γκιμίρε Μπισουακάρμα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης εγκλιματισμού στον παγετώνα Κούμπου, ενώ ο 51χρονος Λάκπα Ντέντι Σέρπα πέθανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα καθ’ οδόν προς τη βάση του βουνού.

Την προηγούμενη εβδομάδα έχασαν επίσης τη ζωή τους δύο ξένοι ορειβάτες σε γειτονικές κορυφές των Ιμαλαΐων. Ο 53χρονος Αμερικανός Γιόχανεσεν Σέλεϊ πέθανε στο όρος Μακάλου, την πέμπτη υψηλότερη κορυφή του κόσμου με ύψος 8.463 μέτρα, ενώ ο Ντέιβιντ Ρόνμπινεκ από την Τσεχία πέθανε στο κοντινό Μακάλου II, το οποίο φτάνει τα 7.678 μέτρα. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Απρίλιο, ένα τεράστιο κομμάτι πάγου, μαζί με μικρότερους όγκους, καθυστέρησε κατά σχεδόν δύο εβδομάδες το άνοιγμα της διαδρομής προς την κορυφή του Έβερεστ, αφήνοντας εκατοντάδες ορειβάτες εγκλωβισμένους στη βάση του βουνού.

Το Έβερεστ συνεχίζει να είναι… ελκυστικό παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, ο αξιωματούχος του Τμήματος Τουρισμού του Νεπάλ, Χίμαλ Γκαουτάμ, δήλωσε ότι παρά τις διεθνείς αναταράξεις, το Έβερεστ εξακολουθεί να προσελκύει αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών.

«Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει επηρεάσει τα ταξίδια, τον τουρισμό και την πεζοπορία, το Έβερεστ συνεχίζει να προσελκύει ολοένα και περισσότερους ορειβάτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Νεπάλ έχει ανοίξει περισσότερες από 400 κορυφές των Ιμαλαΐων για αναρριχητικές αποστολές, ωστόσο οι πιο δημοφιλείς παραμένουν λίγο περισσότερες από δύο δωδεκάδες κορυφές, μεταξύ αυτών και το Έβερεστ, που φτάνει τα 8.849 μέτρα ύψος.

492 άδειες αναρρίχησης για το Έβερεστ κατά τη φετινή περίοδο

Σύμφωνα με τον Γκαουτάμ, οι αρχές έχουν εκδώσει 492 άδειες αναρρίχησης για το Έβερεστ κατά τη φετινή περίοδο αναβάσεων, από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, με κόστος 15.000 δολάρια ανά άδεια. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τις 478 άδειες που είχαν δοθεί το 2023, οι οποίες επίσης ξεπερνούσαν τα επίπεδα των δύο επόμενων ετών.

Σημειώνεται ότι το Νεπάλ, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή βοήθεια, τα εμβάσματα και τον τουρισμό, βασίζεται σημαντικά και στον ορειβατικό τουρισμό ως πηγή εσόδων και απασχόλησης.