Ομόλογα:-Ήπιες-μεταβολές-στις-αποδόσεις-με-φόντο-τη-διεθνή-ένταση

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κινούνται ανοδικά, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πιο επιθετική νομισματική σύσφιξη από την ΕΚΤ, την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζουν το κλίμα στο σύνολο των αγορών χρέους.

Πιο αναλυτικά, οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν μικρή άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων συνολικού ύψους περίπου 75 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό που ενισχύεται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για μια σταθερή ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή έχουν εξασθενήσει, ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να αυστηροποιεί τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ. Λίγο πριν από μια σημαντική σύνοδο στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να ζητήσει τη συμβολή του Σι Τζινπίνγκ για την επίλυση της σύγκρουσης.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οδηγώντας σε υψηλότερο κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι αποδόσεις των διετών γερμανικών ομολόγων, που επηρεάζονται πιο έντονα από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στο 2,72%. Είχαν προηγουμένως αγγίξει το 2,771% στα τέλη Μαρτίου, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από τον Ιούλιο του 2024.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου σημείωσε μικρή αύξηση περίπου μίας μονάδας βάσης, φτάνοντας στο 3,11%. Στα τέλη Μαρτίου είχε αγγίξει το 3,13%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι αποδόσεις στην Ευρωζώνη κινούνταν ελαφρώς πτωτικά, όμως στη συνέχεια ανέκαμψαν ακολουθώντας την άνοδο των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ σημείωσαν τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τις αρχές του 2022.

Ορισμένοι αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι η άνοδος των αποδόσεων έχει ίσως ξεπεράσει τα θεμελιώδη επίπεδα. Ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management, ανέφερε ότι οι τρέχουσες τιμολογήσεις στην αγορά επιτοκίων είναι υπερβολικά επιθετικές.

Όπως σημείωσε, τα ποιοτικά ομόλογα εμφανίζουν πλέον ελκυστική σχέση κινδύνου–απόδοσης, καθώς οι αποδόσεις πιθανότατα θα υποχωρήσουν είτε αν οι επενδυτές αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, είτε αν ενισχυθούν οι φόβοι ύφεσης και επανέλθουν στο προσκήνιο πιθανές μειώσεις επιτοκίων.

Οι αποδόσεις των ιταλικών 10ετών ομολόγων παρέμειναν σταθερές στο 3,88%. Το περιθώριο (spread) μεταξύ ιταλικών και γερμανικών 10ετών περιορίστηκε στις 73,5 μονάδες βάσης. Πριν την ένταση με το Ιράν είχε διαμορφωθεί στις 63 μονάδες βάσης, ενώ στα τέλη Μαρτίου είχε φτάσει τις 103,62 μονάδες, επίπεδο υψηλό από τον Ιούνιο του 2025.

Στην Ελλάδα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 3,81%, με το spread να διαμορφώνεται στις 71,6 μονάδες βάσης.

Σημαντική προσοχή στρέφεται και στα βρετανικά κρατικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά, με τις αποδόσεις των 10ετών να φτάνουν την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο Matt Britzman της Hargreaves Lansdown ανέφερε ότι υπάρχει ανησυχία πως η πολιτική πίεση προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, ενώ το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενισχύει τις πιθανότητες η Τράπεζα της Αγγλίας να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο συνδυασμός υψηλού κόστους δανεισμού, μειωμένης εμπιστοσύνης και περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων καθιστά δυσκολότερη την παροχή κρατικής στήριξης σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομίας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των βρετανικών 10ετών υποχώρησαν κατά δύο μονάδες βάσης στο 5,08%, μετά την άνοδό τους την προηγούμενη ημέρα έως το 5,13%.

Ο Στάρμερ, αντιμετωπίζοντας έντονη πολιτική πίεση, δήλωσε ότι θα προχωρήσει κανονικά στα σχέδια μεταρρυθμίσεων και προειδοποίησε για πιθανό χάος σε περίπτωση απομάκρυνσής του από την ηγεσία.

Παράλληλα, δημοσίευμα των The Times αναφέρει ότι ο υπουργός Υγείας Wes Streeting εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης και θα μπορούσε να αποχωρήσει ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, με πιθανότητα να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.