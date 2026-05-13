Ο-Τραμπ-στο-Πεκίνο-με-17-ceo-για-να-υπογράψουν-συμβόλαια-με-την-Κίνα

Από 17 επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών, που ελπίζουν να επωφεληθούν για να ενισχύσουν τη θέση τους στην κινεζική αγορά, συνοδεύεται ο πρόεδρος Τραμπ που φτάνει το βράδυ στο Πεκίνο.

Και στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κίνα το Νοέμβριο του 2017, ο Αμερικανός πρόεδρος συνοδευόταν από 29 Αμερικανούς επιχειρηματίες, που δεν έκαναν το ταξίδι αυτό τυχαία: υπογράφηκαν τότε εμπορικές συμφωνίες συνολικού ύψους άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Και σήμερα, η κινεζική αγορά είναι κρίσιμη για πολλές αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες ελπίζουν να αξιοποιήσουν αυτό το ταξίδι για να ενισχύσουν τη θέση τους εκεί», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Μεταξύ των CEO -15 άνδρες και δυο γυναίκες –είναι τα πιο σημαντικά μέλη της οικονομικής ελίτ: Τιμ Κουκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Έλον Μασκ της Tesla, Λάρι Φινκ της BlackRock, Κριστιάνο Αμόν της Qualcomm, Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing, Τζέιν Φρέιζερ, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Citi, Λάρι Καλπ της General Electric, Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, Μάικλ Μίμπαχ, Διευθύνων Σύμβουλος της Mastercard, Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, Πρόεδρος της Meta και Ράιαν ΜακΙνέρνεϊ της Visa.

Ο τεχνολογικός κλάδος

Οι σημαντικότεροι επικεφαλής του τεχνολογικού κλάδου προφανώς βρίσκονται εκεί: Ο Τιμ Κουκ, ο οποίος θα βρίσκεται στο τιμόνι της Apple για άλλους τέσσερις μήνες, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία του παράγει σχεδόν το ένα έκτο (15,5%) των πωλήσεών της στην Κίνα. Οι πωλήσεις της Apple στην Κίνα έφτασαν πέρυσι τα 64,5 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα συνολικά 416 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλες τις αγορές.

Δίπλα του βρίσκεται η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, πρόσφατα διορισμένη πρόεδρος της Meta και πρώην συνεργάτιδα του προέδρου Τραμπ. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζει το 27% των εσόδων της στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι «αρκετά από τα προϊόντα της δεν είναι γενικά διαθέσιμα στην Κίνα».

Αυτός που θα επωφεληθεί περισσότερο από αυτή την επίσκεψη στην Κίνα είναι ο Κριστιάνο Αμόν, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Qualcomm. Στην κινεζική αγορά, η εταιρεία που ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες πωλήσεις της, καθώς έφτασε πέρυσι τα 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια (46%) από τα 44,3 δισεκατομμύρια δολάρια, συνολικά. Οι πωλήσεις της Qualcomm στην Κίνα είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές της αγοράς.

Η Boeing ελπίζει σε μεγάλα πράγματα

Όπως και το 2017, η ηγεσία της Boeing θα βρίσκεται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κέβιν ΜακΆλιστερ παρέδωσε έκτοτε τα ηνία στην Κέλι Όρτμπεργκ, η οποία ελπίζει να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη εμπορική σύμβαση στην ιστορία της εταιρείας με την Κίνα. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εδώ και αρκετούς μήνες μια πιθανή κινεζική παραγγελία για περίπου 500 αεροσκάφη 737 MAX και περίπου 100 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου (787 Dreamliner και 777).

Ο εμπορικός πόλεμος

Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες θα έχουν ωστόσο να αντιμετωπίσουν και τη δύσκολη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Στην εμπορική διαμάχη μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ο Τραμπ αύξησε πέρυσι τους εισαγωγικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα έως και 145%, στα οποία το Πεκίνο απάντησε με αντίποινα 125%. Η Κίνα εισήγαγε επίσης ελέγχους στις εξαγωγές βασικών πρώτων υλών, γεγονός που παρεμπόδισε τη βιομηχανία σε πολλές χώρες.

«Γενικά, οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δοκιμάζονται σοβαρά από δασμούς, κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές, καθώς και από άλλες οικονομικές και εθνικές ανησυχίες για την ασφάλεια», αναφέρει η Boeing σε ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της εταιρείας για μια βελτιωμένη κατάσταση.

Επιπλέον, ο Ευρωπαίος ανταγωνιστής της, η Airbus, εξασφάλισε πρόσφατα μεγάλες παραγγελίες αεροσκαφών από την Κίνα και απολαμβάνει δεσπόζουσα θέση στην κινεζική αγορά.

Ο αεροδιαστημικός τομέας

Ο αεροδιαστημικός τομέας θα εκπροσωπηθεί επίσης από την GE Aerospace και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Λάρι Καλπ. Μετά την αμερικανική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% των πωλήσεών της, στην Ασία, o αεροδιαστημικός όμιλος καταγράφει τα μεγαλύτερα έσοδά του (23,5% ή 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια από συνολικά 45,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

Το όνομα του Έλον Μασκ βρίσκεται επίσης στη λίστα των καλεσμένων του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Η Tesla, πραγματοποιεί ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεών της στην Κίνα: 21 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά 94,8 δισεκατομμύρια δολάρια (22%), απέφεραν πέρυσι οι πωλήσεις οχημάτων της Tesla στην Κίνα.