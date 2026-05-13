Παρακολουθούμε-πολύ-προσεκτικά-τις-τάσεις-ψηφοφορίας-του-κοινού,-λέει-η-ebu

Ο διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision τόνισε ότι οι διοργανωτές παρακολουθούν τις τάσεις ψηφοφορίας του «πολύ, πολύ προσεκτικά», μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την ικανότητα του Ισραήλ να επηρεάσει τα αποτελέσματα στον περσινό διαγωνισμό.

Ορισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί ισχυρίστηκαν ότι ενδέχεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς της ισραηλινής κυβέρνησης, οι οποίες ενθάρρυναν τον κόσμο να ψηφίσει πολλές φορές.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε στο BBC ότι συμφωνεί ότι «μέρος της προώθησης από ορισμένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ήταν κάπως δυσανάλογο».

Η κατάσταση οδήγησε σε αναθεώρηση των διαδικασιών ψηφοφορίας για τη φετινή διοργάνωση, με τον Γκριν να δηλώνει ότι όποιος παραβιάσει τους κανόνες θα τεθεί «υπό περαιτέρω έλεγχο».

Εν τω μεταξύ, η EBU, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, έχει ήδη εκδώσει επίσημη προειδοποίηση προς τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, αφού ο διαγωνιζόμενος του Ισραήλ δημοσίευσε το περασμένο Σαββατοκύριακο βίντεο, στα οποία έδινε οδηγίες στο κοινό «να ψηφίσει 10 φορές για το Ισραήλ».

Η Eurovision δήλωσε ότι θεωρεί ότι οι αναρτήσεις αυτές δεν ήταν «στο πνεύμα του διαγωνισμού» και έδωσε εντολή να αφαιρεθούν.

Σε ερώτημα αν ο Ισραηλινός θα μπορούσε να αποκλειστεί αν υπήρχαν και άλλες παραβάσεις, ο Γκριν είπε ότι «είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο». Περιορίστηκε να δηλώσει ότι «αν υπάρχει πρόβλημα, ξεκινάμε μια συζήτηση και προσπαθούμε να το επιλύσουμε φιλικά, χωρίς να καταφύγουμε σε κυρώσεις».

Το Ισραήλ πέρασε χθες στον τελικό του Σαββάτου, που διεξάγεται στη Βιέννη. Ωστόσο ο αριθμός των ψήφων θα δοθεί στη δημοσιότητα όταν θα έχει ολοκληρωθεί και ο τελικός.

Πέρυσι είχαν διατυπωθεί ερωτήματα για το ότι το Ισραήλ είχε πρωτεύσει στην ψήφο του κοινού παρά το ότι είχε πάρει μόλις 60 ψήφους από τους κριτές που ψηφίζουν τα τραγούδια με καλλιτεχνικά κριτήρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Ισραήλ πήρε το 83% των ψήφων του από το κοινό, ενώ η νικήτρια Αυστρία μόλις το 41%.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι διαφημιστική εταιρεία της ισραηλινής κυβέρνησης πλήρωσε για διαδικτυακές διαφημίσεις και παρότρυνε τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να υποστηρίξουν το ισραηλινό τραγούδι, δείχνοντάς τους πώς να ψηφίσουν έως και 20 φορές.

Η EBU δήλωσε ότι δεν εντόπισε στοιχεία παρατυπιών, ωστόσο, πέρυσι τον Νοέμβριο ενέκρινε νέους κανόνες που περιλάμβαναν τη μείωση του ορίου ψήφων στο μισό (δηλαδή στις 10 από 20), καθώς και την αποθάρρυνση «δυσανάλογων διαφημιστικών εκστρατειών» που διεξάγονται από τρίτους, μεταξύ των οποίων και τις κυβερνήσεις.

Επίσης, καθιέρωσε την υποχρέωση για όσους ψηφίζουν διαδικτυακά να παρέχουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ψήφοι προέρχονται από τη χώρα στην οποία υποβάλλονται.