Πετρέλαιο:-Οι-δύο-υπερδυνάμεις-που-«προστατεύουν»-την-παγκόσμια-οικονομία-από-την-εκρηκτικη-άνοδο-των-τιμών

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν φτάσει επίπεδα που «ζαλίζουν».

Αυτό αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, με τους αναλυτές της Morgan Stanley να τους συνοψίζουν ως εξής: η αγορά εισήλθε στην κρίση διαθέτοντας ήδη αποθέματα ενώ παράλληλα οι επενδυτές συνέχισαν να διαβάζουν με αισιοδοξία τις εξελίξεις ελπίζοντας στην επανεκκίνηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι σχετικά συγκρατημένες τιμές του πετρελαίου φαίνεται να οφείλονται στην εμπορική δραστηριότητα δύο παγκόσμιων δυνάμεων: των ΗΠΑ και της Κίνας καθώς οι δύο χώρες ενεργούν με τρόπο που συνδράμει στη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου και στην αποτροπή της εκτόξευσής τους στα επίπεδα που προέβλεπαν τα πιο απαισιόδοξα σενάρια.

Όπως υποστήριξαν, οι αλλαγές στη δραστηριότητα εμπορίας πετρελαίου των δύο παγκόσμιων δυνάμεων έχουν προσφέρει ένα «μαξιλάρι» στην παγκόσμια οικονομία.

«Η αύξηση των θαλάσσιων εξαγωγών από τις ΗΠΑ και η μείωση των εισαγωγών στην Κίνα έχουν απορροφήσει τα 9,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα από την απώλεια των 12,3 εκατ. βαρελιών την ημέρα σε ετήσια βάση στη Μέση Ανατολή, θωρακίζοντας τον υπόλοιπο κόσμο», ανέφεραν.

Η Morgan Stanley εξέτασε τα δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων και διαπίστωσε ότι το παγκόσμιο ισοζύγιο θαλάσσιων μεταφορών έχει χαλαρώσει πρόσφατα χάρη στη δραστηριότητα εισαγωγών και εξαγωγών στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Πιο μετά η… καταστροφή

Κάτι αντίστοιχο διέκρινε και ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος δήλωσε την Τρίτη ότι οι αλλαγές στις εξαγωγές των ΗΠΑ και στις εισαγωγές της Κίνας ενδέχεται να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πόλεμος στο Ιράν «δεν ήταν κάτι σοβαρό» για τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Ντάιμον δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης γίνονται «πιο σοβαρές κάθε μέρα», αλλά υποστήριξε ότι η ημέρα που «θα έρθει η καταστροφή» έχει μετατεθεί για αργότερα.

Κατά την Morgan Stanley, η αγορά πετρελαίου έχει χάσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο βαρέλια προσφοράς λόγω του πολέμου. Σύμφωνα με την τράπεζα, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν αύριο, η αγορά αναμένεται να χάσει ένα ακόμη δισ. βαρέλια μέσα στο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να ομαλοποιηθεί η αλυσίδα εφοδιασμού.

«Το γεγονός ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε αμφιλεγόμενο», υπογράμμισε η τράπεζα.

Οι ΗΠΑ ρίχνουν βαρέλια στην αγορά

Εκτός της Μέσης Ανατολής, οι χώρες παραγωγής πετρελαίου, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, έχουν αυξήσει τις εξαγωγές μέσω θαλάσσης πάνω από το αναμενόμενο.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εξέτασαν τις εξαγωγές από τις 8 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου 2026 σε σύγκριση με την ίδια μηνιαία περίοδο του 2025. Διαπίστωσαν ότι οι καθαρές εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Ιράν, το Κατάρ και το Μπαχρέιν σημείωσαν μείωση 12,3 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Ωστόσο, αυτή η απώλεια έχει αντισταθμιστεί εν μέρει, αλλά με την αύξηση των εξαγωγών από άλλους παραγωγούς που εξάγουν περίπου 5,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα την ίδια περίοδο.

Μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες ευθύνονται για την αύξηση κατά 3,8 εκατ. βαρελιών την ημέρα. «Η αντιστάθμιση από την πλευρά των εξαγωγών αφορά σε μεγάλο βαθμό μία μόνο χώρα: τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της τράπεζας.

Και άλλες πάντως χώρες έχουν επίσης αυξήσει τις εξαγωγές τους, αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Ο Καναδάς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας που συνεισφέρει με 0,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ακολουθούν η Αργεντινή και η Βενεζουέλα με 0,2 εκατ. βαρέλια έκαστη.

Η Κίνα μειώνει τη ζήτηση

Από την πλευρά της ζήτησης, βλέπουμε ότι πολλές χώρες έχουν μειώσει τις εισαγωγές.

Κατά την ίδια μηνιαία περίοδο σύγκρισης 2026-2025, οι χώρες που συνήθως εισάγουν πετρέλαιο έχουν μειώσει τις καθαρές εισαγωγές τους μέσω θαλάσσης κατά 10,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ποσοστό που υπερβαίνει την συρρίκνωση των εξαγωγών.

Αυτή η δυναμική υποδεικνύει ότι έχει πληγεί η ζήτηση, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αγοραστές αναβάλλουν τις αγορές τους αναμένοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά σύντομα.

Το μισό της μείωσης των εισαγωγών προέρχεται από μία χώρα, την Κίνα. Ο ασιατικός γίγαντας εισήγαγε περίπου 14 εκατ. βαρέλια την ημέρα πριν από ένα χρόνο, αλλά σήμερα εισάγει περίπου 8,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

«Η κλίμακα της προσαρμογής είναι αξιοσημείωτη και, κατά την άποψή μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό συστατικό του παζλ», σχολίασε η Morgan Stanley.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Κίνα διαθέτει πλούσια αποθέματα πετρελαίου, τα οποία αξιοποιεί καθώς μειώνει τις εισαγωγές.

Πάντως η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα που εισάγει λιγότερο πετρέλαιο. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία και η Σιγκαπούρη έχουν μειώσει συνολικά την παραγωγή κατά 3,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Με πληροφορίες από Βusiness Ιnsider

