Πώς οι ΗΠΑ έγιναν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέργειας στον κόσμο

Από το αργό πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως το προπάνιο και τα ξυλόπελλετ, οι αμερικανικές εξαγωγές ενέργειας έχουν ανακατατάξει τις παγκόσμιες αγορές — και ο πόλεμος στο Ιράν τους δίνει νέα ώθηση.

Η έκρηξη της γεώτρησης σχιστολιθικών κοιτασμάτων που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες δεν πλημμύρισε απλώς τις αμερικανικές αγορές με πετρέλαιο και φυσικό αέριο· μεταμόρφωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον μεγαλύτερο εξαγωγέα ενέργειας στον κόσμο.

Από το αργό πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έως άλλα προϊόντα όπως το προπάνιο και τα ξυλόπελλετ, η ροή καυσίμων από τα αμερικανικά λιμάνια έχει περιορίσει σημαντικά το εθνικό εμπορικό έλλειμμα και συνέβαλε στη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών σε περιόδους πολέμου και άλλων κρίσεων.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί την τελευταία διαταραχή. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και ισόποσο μερίδιο LNG έχουν αποκοπεί στον Πορθμό του Ορμούζ, οδηγώντας χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές να αναζητούν εναλλακτικές πηγές. Πολλές στρέφονται στις ΗΠΑ, όπου μια ασυνήθιστα μεγάλη αρμάδα δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται για να παραλάβει καύσιμα.

«Ανακύπτει το ερώτημα για πόσο χρόνο μπορούν οι ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτόν τον ρυθμό εξαγωγών χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού τους.» — Norman Liebke, Commerzbank

Αναλυτές της ενεργειακής βιομηχανίας αναμένουν ότι οι όγκοι εξαγωγών — που ήδη βρίσκονται σε ή κοντά σε επίπεδα ρεκόρ για διάφορα προϊόντα — θα σπάσουν νέα υψηλά. Ένας από τους βασικούς περιοριστικούς παράγοντες θα είναι η διαθεσιμότητα υποδομών εξαγωγής, όπως τα τερματικά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που ψύχουν το φυσικό αέριο στους μείον 162 βαθμούς Κελσίου για να το καταστήσουν υγρό κατάλληλο για θαλάσσιες μεταφορές.

Φυσικό αέριο: Από μηδέν σε παγκόσμιο κυρίαρχο σε μια δεκαετία

Οι αποστολές LNG από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ ξεκίνησαν το 2016 από ένα τερματικό στη Λουιζιάνα που αρχικά είχε κατασκευαστεί για την εισαγωγή αερίου. Επειδή το αέριο συμπιέζεται όταν ψύχεται, τα μεγάλα δεξαμενόπλοια LNG μπορούν να μεταφέρουν αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσουν 70.000 νοικοκυριά για ένα χρόνο.

>5 τρισ. κυβικά πόδια Εξαγωγές αμερικανικού LNG το 2024 (σε τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια)

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το 2018, οι όγκοι εξαγωγών αμερικανικού LNG είχαν πενταπλασιαστεί και άνω, ξεπερνώντας το ένα τρισεκατομμύριο κυβικά πόδια. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές τότε ήταν η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και το Μεξικό.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 συντάραξε τις αγορές ενέργειας και αναχάραξε τις εμπορικές διαδρομές. Η Ευρώπη απέρριψε το ρωσικό αέριο, και χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ολλανδία ανέβαζαν τις προσφορές για φορτία LNG με στόχο να τα εκτρέψουν από την Ασία.

Η αμερικανική εξαγωγική ικανότητα έχει εν τω μεταξύ διογκωθεί. Οι ΗΠΑ έστειλαν στο εξωτερικό πάνω από 5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια LNG πέρυσι, τροφοδοτώντας συνεχώς Ευρώπη και Άπω Ανατολή, ενώ κέρδισαν νέα μερίδια αγοράς σε Τουρκία και Αίγυπτο.

Η αμερικανική παραγωγή, που ενισχύθηκε εκ νέου τις τελευταίες εβδομάδες με την έναρξη λειτουργίας του τερματικού Golden Pass LNG στις ακτές του Τέξας, έχει συμβάλει στη διατήρηση των παγκόσμιων τιμών σε πολύ πιο σταθερά επίπεδα σε σχέση με το 2022, παρά το κλείσιμο του Ορμούζ.

Νότια Κορέα, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία αγόρασαν η καθεμία τουλάχιστον 50% περισσότερο αμερικανικό LNG τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, πριν ξεσπάσουν οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αργό πετρέλαιο: Ρεκόρ εξαγωγών μετά από δεκαετίες απαγόρευσης

Οι επενδύσεις σε υποδομές έχουν διευκολύνει και τις εξαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου, φέρνοντάς τις σε επίπεδα ρεκόρ. Το λιμάνι Corpus Christi, η κύρια έξοδος για τα προϊόντα της εξαιρετικά παραγωγικής λεκάνης Permian, ολοκλήρωσε πέρυσι μια επέκταση 625 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευρύνει και να βαθύνει τον ναυτιλιακό δίαυλό του ώστε να εξυπηρετεί αμφίδρομη κίνηση πλήρως φορτωμένων δεξαμενόπλοιων.

Απρ. 2026: ρεκόρ Μηνιαίο ρεκόρ αμερικανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου καταγράφηκε τον Απρίλιο 2026, ξεπερνώντας τα 6 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ο πόλεμος οδήγησε σε έναν ιστορικό μήνα αποστολών στο τεξανό λιμάνι τον Μάρτιο, και ώθησε τις αμερικανικές εξαγωγές αργού πετρελαίου — που απαγορεύονταν πριν από το 2015 — σε νέα υψηλά τον Απρίλιο.

Προπάνιο και παράγωγα: Η πρώτη κατάκτηση της σχιστολιθικής επανάστασης

Οι ΗΠΑ είναι επίσης καθαρός εξαγωγέας διυλισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, του ντίζελ και του καυσίμου αεροσκαφών, τα οποία εκτοξεύτηκαν σε ρεκόρ τον προηγούμενο μήνα εν μέσω παγκόσμιας έλλειψης. Ωστόσο, το πιο άφθονο εξαγωγικό παράγωγο πετρελαίου είναι, με μεγάλη διαφορά, το προπάνιο.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί γνωρίζουν το προπάνιο ως το καύσιμο σε φιάλες που χρησιμοποιούν για ψησταριές το καλοκαίρι ή σε εκδρομές κατασκήνωσης. Στον υπόλοιπο κόσμο, όμως, χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλαστικών, τη θέρμανση κατοικιών, την τροφοδοσία εξοπλισμού — όπως ανυψωτικά μηχανήματα — και σε ορισμένες χώρες ακόμη και ως καύσιμο αυτοκινήτων.

Εύκολα συσκευαζόμενο, το προπάνιο ήταν το πρώτο προϊόν της σχιστολιθικής έκρηξης που κατέκλυσε τις διεθνείς αγορές — και η Αμερική δεν άφησε κανένα ανταγωνιστή να αμφισβητήσει την κυριαρχία της.

Εύκολα συσκευαζόμενο, το προπάνιο ήταν το πρώτο καρπό της σχιστολιθικής έκρηξης που κατέκλυσε τις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στην Ασία. Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν γρήγορα τους υπόλοιπους εξαγωγείς ενέργειας και κατέστησαν τον κυρίαρχο προμηθευτή του κόσμου, καλύπτοντας πάνω από το 40% της παγκόσμιας εξαγωγικής αγοράς.