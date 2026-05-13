Στάσσης: Το τηλεπικοινωνιακό στοίχημα της ΔΕΗ και η ΑΜΚ των €4 δισ.

Τη στρατηγική επέκταση της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2026, τοποθετώντας στο επίκεντρο το δίκτυο οπτικών ινών Fibergrid και τις νέες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας που ετοιμάζει ο Όμιλος.

Μιλώντας στους αναλυτές το απόγευμα της Τρίτης (12/5), ο επικεφαλής της ΔΕΗ ξεκαθάρισε εκ νέου ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει είσοδο στην κινητή τηλεφωνία, διαψεύδοντας τα σχετικά σενάρια που είχαν αναπτυχθεί μετά τη συμμετοχή της στη δημόσια διαβούλευση για τις άδειες κινητής στις ζώνες των 900 και 1800 MHz.

Όπως εξήγησε, η ΔΕΗ εξετάζει αποκλειστικά τεχνολογικές λύσεις ασύρματης διασύνδεσης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δίκτυο οπτικών ινών που ήδη αναπτύσσει και όχι δραστηριοποίηση ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος κινητής.

Αντίθετα, η διοίκηση προετοιμάζει το επόμενο βήμα στην αγορά τηλεπικοινωνιών μέσω υπηρεσιών φωνής στη σταθερή τηλεφωνία, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα και την εμπορική έναρξη να τοποθετείται χρονικά μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου.

Το Fibergrid επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς

Το δίκτυο Fibergrid αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες διαφοροποίησης της ΔΕΗ, καθώς στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 κάλυπτε 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση 86% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ήδη περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση.

Στόχος της εταιρείας είναι το δίκτυο FTTH (Fiber to the Home) να φτάσει τα 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026, αξιοποιώντας την εκτεταμένη ενεργειακή της υποδομή για την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου νέας γενιάς.

Η επέκταση στις τηλεπικοινωνίες συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ και την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Η διοίκηση θεωρεί ότι οι ψηφιακές υποδομές, μαζί με τις ΑΠΕ, τα δίκτυα διανομής και την ηλεκτροκίνηση, αποτελούν τους βασικούς άξονες της νέας αναπτυξιακής φάσης του Ομίλου.

«Όραμά μας είναι η ΔΕΗ να ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στάσσης, τονίζοντας ότι ο μετασχηματισμός της επιχείρησης δεν περιορίζεται στην ενέργεια αλλά επεκτείνεται και στις κρίσιμες ψηφιακές υποδομές.

ΑΜΚ 4 δισ. ευρώ για τη νέα φάση ανάπτυξης

Στο μεταξύ, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ εισέρχεται στην τελική ευθεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τη διαδικασία του book building να αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη και να διαρκέσει τρεις ημέρες.

Ο Γιώργος Στάσσης σημείωσε ότι μετά το «πράσινο φως» από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία ανοίγματος του βιβλίου προσφορών, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα.

Παράλληλα, η διοίκηση θα πραγματοποιήσει virtual roadshow προς επενδυτές, επιδιώκοντας ισχυρή συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων. Όπως διευκρινίστηκε, το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής του στο 33,4%, ενώ η CVC Capital Partners έχει ήδη εκφράσει πρόθεση συμμετοχής έως 1,2 δισ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση συνδέεται με τη στρατηγική της ΔΕΗ να περάσει σε μια νέα αναπτυξιακή φάση μετά το 2030, ενισχύοντας τη θέση της ως ενός από τους κυρίαρχους ενεργειακούς ομίλους στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026

Η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσίασε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με προσαρμοσμένο EBITDA 0,7 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 0,2 δισ. ευρώ μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 500 εκατ. ευρώ, με το 82% να κατευθύνεται σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και δικτύων διανομής.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανήλθε στα 7,2 GW στο τέλος του α’ τριμήνου, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής ισχύος του Ομίλου, ενώ επιπλέον 6,7 GW έργων βρίσκονται υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η μείωση της θερμικής παραγωγής: η παραγωγή από φυσικό αέριο υποχώρησε στις 1,6 TWh, η λιγνιτική στις 0,9 TWh και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες στις 0,4 TWh.

Ο κ. Στάσσης επανέλαβε ότι η απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται εντός του 2026, διευκρινίζοντας ότι το αίτημα του ΑΔΜΗΕ για την «Πτολεμαΐδα 5» αφορά μόνο τη διατήρησή της έως τον Μάρτιο του 2027 χωρίς έναρξη αποξήλωσης.

Ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του «πράσινου» χαρτοφυλακίου, η ένταση εκπομπών CO₂ μειώθηκε στα 0,35 τόνους ανά παραγόμενη MWh, από 0,55 τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Επενδύσεις σε δίκτυα και ηλεκτροκίνηση

Στον τομέα της διανομής, ο Όμιλος επένδυσε πάνω από 200 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων. Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα έφτασε το 19%, ενώ στη Ρουμανία το 62%.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση, με το δίκτυο φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία να αριθμεί πλέον 4.359 σημεία φόρτισης, αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026, καθαρά κέρδη 0,7 δισ. ευρώ και διανομή μερίσματος ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου το 74% της ισχύος ΑΠΕ που στοχεύει να διαθέτει έως το 2030.