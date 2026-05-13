Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, May 13
    Στο-2,5%-ο-πληθωρισμός-της-Γαλλίας-τον-Απρίλιο
    Στο 2,5% ο πληθωρισμός της Γαλλίας τον Απρίλιο

    Στο 2,5% ο πληθωρισμός της Γαλλίας τον Απρίλιο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,2%, επιβεβαιώνοντας επίσης την προκαταρκτική εκτίμηση.

    Στο 2,5% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός της Γαλλίας για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας ΙΝSEE, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2024.

    Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,2%, επιβεβαιώνοντας επίσης την προκαταρκτική εκτίμηση.

    Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το INSEE, η ανεργία στη Γαλλία ανήλθε στο 8,1% το α’ τρίμηνο του 2026, σε υψηλό πενταετίας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 68.000 στα 2,6 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.