Στο-2,5%-ο-πληθωρισμός-της-Γαλλίας-τον-Απρίλιο

Στο 2,5% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός της Γαλλίας για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας ΙΝSEE, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2024.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,2%, επιβεβαιώνοντας επίσης την προκαταρκτική εκτίμηση.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το INSEE, η ανεργία στη Γαλλία ανήλθε στο 8,1% το α’ τρίμηνο του 2026, σε υψηλό πενταετίας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 68.000 στα 2,6 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.