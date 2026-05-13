Τέλος εποχής για τον Πάουελ – Νέος πρόεδρος της Fed ο Κέβιν Γουόρς

Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στη θέση του νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας τα ηνία της σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια, την ώρα που τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό περιπλέκουν το ενδεχόμενο μειώσεων.

Η μοιρασμένη ψηφοφορία ήταν 54-45, με έναν Δημοκρατικό γερουσιαστή, τον Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια, να ενώνεται με τους Ρεπουμπλικάνους και να υπερψηφίζει τον υποψήφιο του Τραμπ.

Η εκλογή του Γουόρς σηματοδοτεί το τέλος της εποχής του Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος ηγήθηκε της κεντρικής τράπεζας από το 2018 και του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται επίσημα αυτή την Παρασκευή.

Ο Γουόρς αναλαμβάνει σε μια εποχή που ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για πάνω από πέντε χρόνια και δέχεται περαιτέρω πιέσεις από τους δασμούς και την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Γουόρς στη Fed, καθώς είχε υπηρετήσει ξανά ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου την περίοδο 2006-2011. Κατά την πρώτη του θητεία, έζησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, όπου η Fed εφάρμοσε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) – μια πολιτική για την οποία ο ίδιος είχε εκφράσει επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας τότε ότι είχε προχωρήσει υπερβολικά. Μετά την αποχώρησή του, υπήρξε συνεπής επικριτής της κεντρικής τράπεζας, φτάνοντας πέρυσι στο σημείο να ζητήσει «αλλαγή καθεστώτος».

Η πρώτη συνεδρίαση όπου θα παραστεί ο Γουόρς ως πρόεδρος της FOMC έχει προγραμματιστεί για τις 16-17 Ιουνίου.

Ο Γουόρς είναι επίσης ο πλουσιότερος πρόεδρος στην ιστορία της Fed, με περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγαλύτερα των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ως πρόεδρος της Fed, θα κληθεί να εκποιήσει πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία βάσει των νέων αυστηρών κανόνων δεοντολογίας.