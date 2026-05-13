«Ταύρος» για τη Eurobank η Jefferies – Αυξάνει στα 5,10 ευρώ την τιμή στόχο

Μετά τις αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας, η Jefferies αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 5,10 ευρώ από 5 ευρώ προηγουμένως και διατηρεί τη σύσταση «buy».

Ισχυρή χαρακτηρίζει την επίδοση της Eurobank για το πρώτο τρίμηνο η Jefferies, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης, με αύξηση δανείων κατά 10% και των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AUM) κατά 26% σε ετήσια βάση.

Κατά την Jefferies, το βασικό θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν η υπέρβαση των εκτιμήσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), καθώς και η αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας μέσω τοποθετήσεων σε ομόλογα, ώστε να επωφεληθεί από τα υψηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, σημειώνει ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης των εσόδων σε περίπτωση νέων αυξήσεων επιτοκίων.

Ο οίκος προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 1% σε όλη την περίοδο προβλέψεων, κυρίως λόγω της καλύτερης εικόνας στα NII, με τις αποδόσεις και τα spreads του χαρτοφυλακίου ομολόγων να κινούνται ελαφρώς υψηλότερα των αρχικών προβλέψεων.

Για το 2026, η Jefferies διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις για τα έσοδα από προμήθειες, καθώς η υπέρβαση των εκτιμήσεων στο πρώτο τρίμηνο αντισταθμίζεται από την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για την Eurolife, η οποία πλέον αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ’ τρίμηνο αντί του β’ τριμήνου που προβλεπόταν προηγουμένως.

Μετά τις αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας, η Jefferies αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 5,10 ευρώ από 5 ευρώ προηγουμένως και διατηρεί τη σύσταση «buy».