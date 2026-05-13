«Φρένο» στις εξαγωγές πετρελαίου από το νησί Χαργκ – Γεμίζουν οι αποθήκες του Ιράν, αυξάνεται η πίεση

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το αμερικανικό πρακτορείο -.

Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη παρατεταμένης διακοπής στη λειτουργία του νησιού Χαργκ, που είναι ο σημαντικότερος εξαγωγικός κόμβος του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκέντρωσε το αμερικανικό πρακτορείο, τις ημέρες 8, 9 και 11 Μαΐου δεν καταγράφηκε παρουσία δεξαμενόπλοιων στις προβλήτες του Χαργκ και όλες οι θέσεις ελλιμενισμού ήταν άδειες.

Όπως επισημαίνει το -, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν υπήρχαν μεμονωμένες ημέρες κατά τις οποίες είχαν παρατηρηθεί να είναι άδειες οι προβλήτες του ιρανικού νησιού, ωστόσο, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη περίοδος που δεν έχουν εντοπιστεί δεξαμενόπλοια στην περιοχή.

Συνολικά υπάρχουν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες για 33 από τις 73 ημέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων και μόνο σε δύο περιπτώσεις οι προβλήτες εμφανίζονται χωρίς αγκυροβολημένα δεξαμενόπλοια, μία στα μέσα Απριλίου και μία στις αρχές Μαρτίου.

Σε όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης το Ιράν συνεχίζει να φορτώνει πετρέλαιο στην εγκατάσταση, γεμίζοντας πλοία τα οποία χρησιμοποιεί ως πλωτές αποθήκες μετά την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού που επιβάλλουν στη χώρα οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα έχει παρατηρηθεί ένας μεγάλος αριθμός αγκυροβολημένων δεξαμενόπλοιων ανατολικά του Χαργκ- από τρία πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου στις 11 Απριλίου (δύο ημέρες πριν από την επιβολή του αμερικανικού αποκλεισμού) σε τουλάχιστον 18 πλοία διαφόρων μεγεθών έως τις 11 Μαΐου. Παράλληλα, επιπλέον δεξαμενόπλοια έχουν συγκεντρωθεί ανοιχτά του ιρανικού λιμανιού Τσαμπαχάρ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Αν και δεν είναι σαφές εάν ποια από αυτά τα πλοία είναι φορτωμένα και ποια άδεια, θεωρείται πιθανό ότι αρκετά από τα δεξαμενόπλοια που προσέγγισαν το Χαργκ και στη συνέχεια αγκυροβόλησαν σε κοντινή απόσταση μεταφέρουν ήδη φορτία πετρελαίου. Αντίθετα, όσα βρίσκονται πιο ανατολικά, κοντά στην έξοδο του Περσικού Κόλπου, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τόσο φορτωμένα πλοία που εμποδίστηκαν να συνεχίσουν την πορεία τους όσο και κενά δεξαμενόπλοια που αναμένουν νέα φόρτωση.

Αν συνεχιστεί αυτή η αδράνεια στο Χαργκ, αυτό θα αυξήσει την πίεση στις εναπομένουσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της χώρας, οι οποίες γεμίζουν, όπως δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες. Οι εκτιμήσεις για το πόσος χώρος έχει απομείνει στο Ιράν ποικίλλουν, αλλά εάν όλες οι δεξαμενές φτάσουν στο όριο της χωρητικότητάς τους, τότε το ενδέχεται το Ιράν να αναγκαστεί να προχωρήσει σε μεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή αργού, ρισκάροντας να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν αναφορές για πιθανή πετρελαιοκηλίδα που καλύπτει έκταση δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων στη θάλασσα, κοντά στο νησί Χαργκ.

Οι New York Times ανέφεραν διαρροή 3.000 βαρελιών στην εγκατάσταση βάσει εικόνας της 6ης Μαΐου, κάτι που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τις φορτώσεις. Ωστόσο, το Ιράν διέψευσε ότι υπήρξε διαρροή ενώ νεότερες εικόνες που ελήφθησαν μετά τη διακοπή των φορτώσεων δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.