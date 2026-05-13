JPMorgan για ΔΕΗ: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή στόχο €21 – Στο επίκεντρο η ΑΜΚ €4 δισ.

Θετική παραμένει η στάση της JPMorgan απέναντι στη ΔΕΗ, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2026, με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο να διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοσης» (overweight) και τιμή-στόχο στα 21 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Anna Antonova και της ομάδας της, οι επιδόσεις του ομίλου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ, ενώ το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσει το επόμενο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Η JPMorgan επισημαίνει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA της ΔΕΗ διαμορφώθηκαν στα 687 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 52% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 234 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 204% σε ετήσια βάση.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, οι επιδόσεις αυτές αντιστοιχούν ήδη περίπου στο 29% του ετήσιου στόχου EBITDA και στο 34% του στόχου καθαρής κερδοφορίας που έχει θέσει η διοίκηση για το σύνολο του 2026.

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι τα αποτελέσματα δεν αποτέλεσαν έκπληξη για την αγορά, καθώς αρκετά από τα βασικά οικονομικά στοιχεία είχαν παρουσιαστεί ήδη στο στρατηγικό πλάνο 2026-2030 που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στα τέλη Απριλίου. Ωστόσο, εκτιμά ότι το πρώτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τη λειτουργική ισχύ και την ανθεκτικότητα του ομίλου, με σημαντική συμβολή από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και την αυξημένη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιθετική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έφτασε τα 7,2 GW έως το τέλος Μαρτίου, ενώ επιπλέον 6,7 GW βρίσκονται σε φάση κατασκευής, αδειοδότησης ή διαγωνιστικών διαδικασιών. Η διοίκηση της ΔΕΗ επανέλαβε την προσήλωσή της στον στόχο για συνολική εγκατεστημένη ισχύ 18,8 GW έως το 2030.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία απολιγνιτοποίησης του ομίλου. Η παραγωγή από λιγνίτη μειώθηκε κατά 18% το πρώτο τρίμηνο, περιοριζόμενη στις 0,9 TWh και αντιπροσωπεύοντας πλέον μόλις το 13% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ. Η εταιρεία επανέλαβε ότι η πλήρης έξοδος από τον λιγνίτη παραμένει προγραμματισμένη έως το τέλος του 2026.

Η JPMorgan στέκεται επίσης στη διεθνή παρουσία της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι περίπου το 21% των EBITDA του πρώτου τριμήνου προήλθε από δραστηριότητες στο εξωτερικό, κυρίως από τη Ρουμανία. Παρά τις πολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα στη χώρα, η διοίκηση εμφανίστηκε καθησυχαστική, εκτιμώντας ότι δεν προκύπτουν ουσιαστικοί κίνδυνοι για την υλοποίηση των οικονομικών στόχων του ομίλου.

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ προβλέπει διανομή μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο των 3,5 φορών, παρά το ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της μετοχής, η JPMorgan υπογραμμίζει ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης P/E εκτιμάται στις 10,7 φορές για το 2026 και στις 7,5 φορές για το 2027, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 6,2 και 6,1 φορές αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μετοχή της ΔΕΗ εμφανίζει έκπτωση της τάξης του 35%-40% σε σχέση με ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυρότερη προοπτική κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.