l’-oreal-hellas:-89-χρόνια-ιστορίας,-13.200-κωδικοί-προϊόντων-ομορφιάς-και-ένα-μεγάλο-αποτύπωμα

Το αποτύπωμα της L’ Oreal Hellas σε κοινωνία, με 25.000 ωφελούμενους το περιβάλλον με 3 micro forests, την επιστήμη με 30 βραβευμένες ερευνήτριες και τον πολιτισμό.

Το 1937 ξεκίνησε η ιστορία της L’ Oreal Hellas στην Ελλάδα με τον Jean Paul Agon πρώτο Διευθύνοντα Σύμβουλο, που αγάπησε την χώρα μας σαν 2η πατρίδα του, έμεινε 24 χρόνια στο «τιμόνι» της εταιρίας και άνοιξε νέους δρόμους για να βάλει τα καλλυντικά -από τον χώρο της επιλεκτικής αγοράς- στα σούπερ μάρκετ, κάτι που έγινε πράξη στην Ελλάδα στην δεκαετία του 1980. Το ξεκίνημα έγινε με μια βαφή μαλλιών και την σειρά αντηλιακών της Ambre Solaire, για να ακολουθήσουν πολλά brands και ένας ολόκληρος κόσμος ομορφιάς και φροντίδας.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της L’Oreal Hellas στηρίζεται σε 3 άξονες, την βιωσιμότητα και την προστασία του πλανήτη, την καινοτομία και τα προγράμματα CSR κοινωνικής υπευθυνότητας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους πολίτες κυρίως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως εξηγεί η Country Manager Alessandra Delfini, που και αυτή εξομολογείται πως νιώθει περισσότερο ελληνίδα από όσο πίστευε πως θα μπορούσε να νιώσει. Χαρακτηρίζει μάλιστα την Ελλάδα σπίτι της και «σπίτι» της L’Oreal Hellas, που διακινεί ετησίως στη χώρα μας 13.200 κωδικούς προϊόντων.

Πολυεπίπεδη στήριξη σε κοινωνία, περιβάλλον επιστήμη και πολιτισμό

Σε αυτή την πορεία τόσων ετών, η L’ Oreal Hellas στηρίζει στην πατρίδα μας περισσότερες από 10 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προσφέροντας ετησίως σε τουλάχιστον 25.000 ωφελούμενους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, εδώ και 20 χρόνια, με την δημιουργία του θεσμού των γυναικείων βραβείων για την επιστήμη L’ Oreal-UNESCO έχει βραβεύσει 30 γυναίκες επιστήμονες στην πατρίδα μας, με τα βραβεία που χαρακτηρίζονται διεθνώς ως «γυναικεία» Νόμπελ, καθώς ειδικά στον παγκόσμιο θεσμό, πολλές ερευνήτριες που τα λαμβάνουν για τη δουλειά τους αργότερα τιμούνται και τα βραβεία Νόμπελ. Έτσι ο θεσμός των βραβείων L’Oreal- UNESCO έχει δημιουργήσει ένα «φυτώριο» για μελλοντικές βραβεύσεις με Νόμπελ, προσφέροντας σημαντικές χρηματικές υποτροφίες για τη συνέχιση του ερευνητικού τους έργου κι όλα αυτά να συμβαίνουν σε ένα από τα τελευταία ανδροκρατούμενα «κάστρα», την επιστημονική έρευνα.

Παράλληλα η L’Oréal Hellas φροντίζει το περιβάλλον δημιουργώντας μικροσκοπικά δάση (micro forests), δηλαδή πνεύμονες πρασίνου σε υποβαθμισμένες περιοχές και ήδη έχει δημιουργήσει τρία micro forests στην Ελλάδα το πρώτο στην Κυψέλη το δεύτερο στο Πέραμα και το τρίτο στη Θεσσαλονίκη, όπως επισημαίνει η Δήμητρα Πετρίδη, Corporate Affairs and Engagement Director της L’Oreal Hellas.

Επιπλέον η εταιρία υλοποιεί συνεργασίες για την ενίσχυση του πολιτισμού, στην πατρίδα μας με στενό συνεργάτη το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ενώ στο επίπεδο της προσφοράς στο συνάνθρωπο, στρατηγικός συνεργάτης της L’Oreal Hellas είναι ο Οργανισμός «Make a Wish» Greece (Κάνε μια ευχή Ελλάδας), με τη γενική διευθύντρια Σάντρα Ζαφειροπούλου να εξομολογείται πως σε κάθε δύσκολη στιγμή στο γραφείο της το πρώτο τηλέφωνο που κάνει είναι στην L’Oréal Hellas.

Καινοτομία με την πρώτη ανδρική σειρά καλλυντικών στην αρχή της χιλιετίας

Στα ημερολογιακά ορόσημα της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται και το έτος 2004 όπου λανσαρίστηκε η σειρά ανδρικών καλλυντικών «Men Expert», για την φροντίδα του δέρματος στην καθημερινή ρουτίνα των ανδρών, κάτι που παλιά θεωρούνταν αδιανόητο, πέραν μια απλής after shave λοσιόν. Για την L’ Oreal Hellas, διαχρονικά, η πιο δημιουργική σειρά καλλυντικών είναι η NYX, με το όραμα της εταιρείας να προσφέρει λύσεις για τις εξειδικευμένες ανάγκες του δέρματος στις ελληνίδες και τους έλληνες και την Country Manager, Alessandra Delfini να υπογραμμίζει πως ο ρόλος της L’Oreal είναι να μεταμορφώνει τον κόσμο μας σ’ έναν κόσμο καλύτερο. Γι’ αυτό άλλωστε και το μότο του Ομίλου L’ Oréal είναι «δημιουργούμε την ομορφιά που κινεί τον κόσμο» (we create the beauty that moves the world).