Morgan Stanley: Η Ελλάδα σε φάση «μετάβασης – χρυσής ευκαιρίας» για τις διεθνείς αγορές

Στη νέα στρατηγική έκθεση Mid-Year Outlook για τις ευρωπαϊκές μετοχές, η Morgan Stanley τοποθετεί την Ελλάδα σε μια ιδιαίτερη μεταβατική φάση, ανάμεσα στις αναδυόμενες και τις ανεπτυγμένες αγορές, καθώς το Χρηματιστήριο Αθηνών προετοιμάζεται για σταδιακή ένταξη σε διεθνείς δείκτες μεγαλύτερης βαρύτητας.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο, η τρέχουσα συγκυρία για την ελληνική αγορά δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική διαδικασία αναβάθμισης, αλλά μια περίοδο που μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, κυρίως από κεφάλαια ανεπτυγμένων αγορών, χωρίς να διακόπτεται πλήρως το ενδιαφέρον των επενδυτών που τοποθετούνται σε αναδυόμενες αγορές.

Αναβάθμιση MSCI και ροές κεφαλαίων

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από τη MSCI αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τις μελλοντικές παθητικές εισροές, καθώς τα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες της MSCI είναι σημαντικά μεγαλύτερα από εκείνα που βασίζονται στη FTSE.

Για τη συγκεκριμένη μετάβαση, ο οίκος εκτιμά καθαρές παθητικές εισροές περίπου 0,5 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου δύο ημέρες συναλλακτικής δραστηριότητας στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, σημειώνει ότι η αποχώρηση από το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών δεν αναμένεται να έχει καθαρά αρνητική επίδραση, καθώς αρκετά χαρτοφυλάκια διατηρούν ήδη σημαντική έκθεση στην Ελλάδα και ενδέχεται να συνεχίσουν να την κρατούν είτε εκτός δεικτών είτε μέσω προσαρμοσμένων στρατηγικών.

Ποιες μετοχές επηρεάζονται περισσότερο

Οι ροές κεφαλαίων δεν κατανέμονται ομοιόμορφα, αλλά επικεντρώνονται κυρίως σε μετοχές που εντάσσονται στο προφίλ των ανεπτυγμένων αγορών.

Σύμφωνα με την ανάλυση:

Εθνική Τράπεζα: +264 εκατ. δολάρια Eurobank: +216 εκατ. δολάρια Τράπεζα Πειραιώς: +202 εκατ. δολάρια Alpha Bank: +126 εκατ. δολάρια ΔΕΗ: +75 εκατ. δολάρια

Αντίθετα, μετοχές όπως ο ΟΤΕ, η Jumbo και η Allwyn δεν εντάσσονται στο αντίστοιχο προφίλ και εκτιμάται ότι θα καταγράψουν εκροές της τάξης των 156 εκατ., 134 εκατ. και 122 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

Σε επίπεδο συνόλου, η εικόνα για τον MSCI Greece παραμένει θετική, με καθαρές παθητικές εισροές περίπου 471 εκατ. δολαρίων, με το μεγαλύτερο όφελος να συγκεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο και στη ΔΕΗ.

Σύνδεση με τη μακροοικονομική εικόνα

Η Morgan Stanley συνδέει την επενδυτική εικόνα της Ελλάδας με τη μακροοικονομική της επίδοση, επισημαίνοντας ότι η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει ενισχύσει σημαντικά την επενδυτική δραστηριότητα. Αν και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026, ο οίκος εκτιμά ότι η θετική επίδραση στις επενδύσεις θα συνεχιστεί και το 2027, λόγω χρονικής υστέρησης στην υλοποίηση των έργων.

Κίνδυνος χώρας και ομόλογα

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο χώρας, η έκθεση σημειώνει ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει συγκλίνει σημαντικά με αυτή των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας, πλησιάζοντας τη Γαλλία και διαμορφούμενη χαμηλότερα από την Ιταλία.

Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική πρόοδος στη μείωση του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, ενώ οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν πλέον σαφώς βελτιωμένους ισολογισμούς, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να υποχωρεί στο 3,6%.

Αποτιμήσεις και κόστος κεφαλαίου

Παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού, η Morgan Stanley τονίζει ότι το κόστος ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του οίκου, το σχετικό premium διαμορφώνεται στις περίπου 440 μονάδες βάσης, έναντι ιστορικού μέσου όρου 240 μονάδων βάσης. Μια επιστροφή προς τον ιστορικό μέσο όρο θα μπορούσε, υπό σταθερές συνθήκες, να οδηγήσει σε περιθώριο ανόδου της τάξης του 27%.

Επενδυτικό αφήγημα και τραπεζικός τομέας

Η Morgan Stanley παραμένει θετική κυρίως απέναντι στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί το 77,2% του MSCI Greece, έναντι μόλις 13,7% στον MSCI Europe.

Κατά τον οίκο, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια σπάνια φάση όπου συνδυάζονται η διαδικασία αναβάθμισης, η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η αποκλιμάκωση του κινδύνου χώρας και η ισχυρή τραπεζική κερδοφορία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενδέχεται να συνεχίσει να προσελκύει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.